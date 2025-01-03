¡ÚAmazon½éÇä¤ê¡Û¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÖGPD WIN Max 2 2024¡×¤¬¥»ー¥ë¤ËÅÐ¾ì¡Ú2025¡Û¥â¥Ð¥¤¥ëPC¸þ¤±¥Ýー¥¿¥Ö¥ëeGPU¡ÖGPD G1¡×¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î3Æü9»þ～1·î7Æü23»þ59Ê¬
¡ÖGPD WIN Max 2 2024¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon½éÇä¤ê¡×¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÖGPD WIN Max 2 2024¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î3Æü9»þ¤«¤é1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖGPD WIN Max 2 2024¡×¤Ï¡¢CPU¤ËAMD Ryzen 7 8840U¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç¼þÇÈ¿ô5.1GHz¤ÇÆ°ºî¡£4nm¥×¥í¥»¥¹¤Ç¾ÃÈñÅÅÎÏÌÌ¤Ç¤ÏRyzen 7000¥·¥êー¥º¤ò¾å²ó¤ë¸úÎ¨¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÁý¤ä¤µ¤ºFPS¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡GPU¤Ï¡¢RDNA3¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãーÅý¹ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ AMD Radeon 780M¤òÅëºÜ¡£ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤¬Ìó50%¸þ¾å¤·¡¢FSR 2.0¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢FSR 3.0¤Ï¥²ー¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Û¤Ü2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎAAA¥²ー¥à¤Ï1,920¡ß1,200¤Î²òÁüÅÙ¤Ç60fps°Ê¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Thunderbolt 3/4 & USB4ÅëºÜ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëPC¸þ¤±¥Ýー¥¿¥Ö¥ëeGPU¡ÖGPD G1¡×¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖGPD G1¡×¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇAMD Radeon RX 7600M XT¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢RDNA3¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¡£±é»»¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï32CU¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¿ô¤Ï133²¯¡¢2048¸Ä¤Î¥¹¥È¥êー¥à¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤È8GB¤ÎGDDR6¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖGPD WIN Max 2 2024¡×¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎOCuLink¤ò»È¤¨¤Ð¡ÖGPD G1¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÚGPD WIN Max 2 2024¡Û ¡ÚGPD G1¡Û