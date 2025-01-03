°ì¥ÎÀ¥Ê¸¹á¡ÖÆ±À¤À¤Èº§°ù¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀÊó¹ð¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¡×
¥¿¥ì¥ó¥È°ì¥ÎÀ¥Ê¸¹á¡Ê44¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢(Ë¡À°È÷¤¬Ì±Ë¡¤ä¸ÍÀÒË¡¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬Æ±À¤À¤Èº§°ù¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç)¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡¢2009Ç¯¡ÊÊ¿21¡Ë4·î¤ËÆ±À°¦¤ò¸øÉ½¤·¡¢14Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿ù¿¹°«¡Ê38¡Ë¤ÈÆ±Àº§¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Íâ15Ç¯5·î¤Ëµó¼°¤·¡¢¶èÌò½ê¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤âÉÔ¼õÍý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢»ö¼Â¾å¤Î·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢16Ç¯2·î¤Ë°ì¥ÎÀ¥¤¬È¯É½¤·¤¿¼«ÅÁËÜ¡Ö¥Ó¥¢¥óº§¡Á»ä¤¬½÷À¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò½ä¤Ã¤Æ´Ø·¸¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¡¢Æ±7·î¤´¤í¤ËÆ±µïÀ¸³è¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬17Ç¯5·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡¢24Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢11Ç¯11¥«·î½êÂ°¤·¤¿µÈËÜ¶½¶È¤òÂà½ê¡£1Æü¤Ë¤Ï¡¢¸µÆ±¼Ò²ñÄ¹¤ÎÂçºêÍÎ»á¤¬ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¶µ°é¤Î¿¶¶½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ömother ha.ha¡×¤ËÆþ½ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀ¤ò¤·¤¿¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¡¢¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¢¨ÂçºêÍÎ»á¤Îºê¤Ï¡¢ºê¤ÎÂç¤¬Î©¤Î²¼¤Î²£ËÀ¤Ê¤·