¡ÚAmazon½éÇä¤ê¡ÛAndroidÅëºÜ¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖAYANEO Pocket S¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ú2025¡Û¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÖAYANEO SLIDE¡×¤Ê¤É¤â¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î3Æü9»þ～1·î7Æü23»þ59Ê¬
¡ÖAYANEO Pocket S¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon½éÇä¤ê¡×¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËAndroidÅëºÜ¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖAYANEO Pocket S¡×¤Ê¤É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î3Æü9»þ¤«¤é1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖAYANEO Pocket S¡×¤Ï¡¢¥Ù¥¼¥ë¥ì¥¹¤Î6¥¤¥ó¥ÁIPS¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÅëºÜ¡£Google Play¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Xbox Cloud Gaming¡ÊGamePass¡Ë¡¢Steam Link¡¢Geforce NOW¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Ç¤â¥²ー¥à¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏÊÌÅÓ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡Ë¡£ÎäµÑµ¡¹½ÅëºÜ¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥×¥ì¥¤¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¹¥é¥¤¥É¼°¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥ー¥Üー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎWindowsÅëºÜ¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÖAYANEO SLIDE¡×¤ä7¥¤¥ó¥Á±Õ¾½¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥à¥·¥§¥ë·¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÖAYANEO FLIP¡×¤Ê¤É¤â¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£