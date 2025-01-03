¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤ÅÙ¤Ï²¿¥Ñー¥»¥ó¥È¡©¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Û¤³¤ì²¿¤Ë¸«¤¨¤ë¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
1. ¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â
2. ¤É¤ó¤°¤ê
3. ¥ß¥Î¥à¥·
4. ¿²ÂÞ
©¥Þ¥Þ¥ê
1.¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤ÅÙ40%¡×
¿Þ·Á¤¬¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤ÅÙ¤¬40%¤È¤ä¤äÄã¤á¡£Éé¤±¤ë¤³¤È¤ò²ù¤·¤¯»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¾¡ÇÔ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¾¡Éé¼«ÂÎ¡¢¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢²¹ÏÂ¤Ç¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±ü¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«¤È¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é¾ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬´î¤Ö»Ñ¤ò¸«¤Æ°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²ÌÉé¤±¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â²ù¤·¤¯¤Ï»×¤¦¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤í¤¦¤ÈºÆ¾¡Éé¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤¿¤éÉé¤±¤¿¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÁÇÁá¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÏ¯¤é¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2.¤É¤ó¤°¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤ÅÙ60%¡×
¿Þ·Á¤¬¤É¤ó¤°¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤ÅÙ¤¬60%¤È¤ä¤ä¹â¤á¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼Â¤Ï·ë¹½Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¡Éé»ö¤ò¹¥¤ó¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Éé¤±¤¿¤éËÜµ¤¤Ç²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¾¡Éé¤ò¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¾¡¤Áµ¤¤Ç¼«¿®²È¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¹¥ÀïÅª¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤«¤é¾¡Éé¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤âÀË¤·¤Þ¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¯²ù¤·¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉé¤±¤óµ¤¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤âÁá¤¯¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
3.¥ß¥Î¥à¥·¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤ÅÙ80%¡×
¿Þ·Á¤¬¥ß¥Î¥à¥·¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤ÅÙ¤¬80%¤È¤«¤Ê¤ê¹â¤á¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¾¡Éé¼«ÂÎ¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤â·ë¹½Â¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡Éé¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Çµ¤¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¿Í¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥×¥é¥¤¥É¤Ï¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¯Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¥×¥é¥¤¥É¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¾¡Éé»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤ª¤½¤é¤¯¡¢Éé¤±¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤Û¤É½ý¤Ä¤¤¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¾¡Éé¤¹¤ëÁ°¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤¬¤è¤¤Êý¸þ¤ËºîÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Éé¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¾¡Éé¤·¡¢Éé¤±¤¿¤é¤¤¤Ã¤½¤¦´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ø¸þ¤«¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¤¤¯ÈôÌö¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
4.¿²ÂÞ¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤ÅÙ20%¡×
¿Þ·Á¤¬¿²ÂÞ¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤ÅÙ¤¬20%¤È¤«¤Ê¤êÄã¤á¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾¡Éé¤ËÉé¤±¤Æ¤â¡¢¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¿¤Ê¤é¡¢¤ï¤¶¤ÈÉé¤±¤ÆÁá¤á¤Ë¾¡Éé¤ò½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤«¤â¡£¾¡Éé»ö¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¼þ¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¶¥¤¤¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜµ¤¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Éé¤±¤Æ¤â²ù¤·¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ï¾¡¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤«¤é´èÄ¥¤ë¤È¤¤ÎÊý¤¬¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤Ï¤º¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½Å¤¿¤¤¹ø¤â¤¹¤°¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤âÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ËÉé¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë