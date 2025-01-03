¡Ö¤«¤ï¤¨¤¨¡Ä¡×¤ÈÃËÀ¤òË¨¤¨¤µ¤»¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½é·Ø¥Ç¡¼¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¡×¤ò°ú¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÃËÀ¤ò¡Ö¥¥å¥ó¡Ä¡×¤È¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¤«¤ï¤¨¤¨¡Ä¡Ù¤ÈÃËÀ¤òË¨¤¨¤µ¤»¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦°ì²ó°ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È±ýÀ¸ºÝ¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥¢¥ê¤Ê¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¼«Í³¤Ê»Ñ¤¬ÃËÀ¤Î¶»¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£È³Åö¤¿¤ê¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¥¥ã¥é¤ò¤ß¤Æ¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡û¡û·¯¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¤·ë²Ì¤ò´î¤Ö
¡Ö¤½¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¡©¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍÍ»Ò¤â¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Áê¼ê¤¬¶ËÃ¼¤ÊÉé¤±¤º·ù¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢¾éÃÌ¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¥±¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤µ¤Æ¤È¡Ä¡×¤ÈÌµ¸À¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò»Þ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë
¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò½èÍý¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤·¤Å¤é¤¤ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê±¿Àª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¶§¡Ä¤«¡Ä¡×¤ÈËµÌÜ¤Ë¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤¹¤ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°¤¤·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ëÍÍ»Ò¤â¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Ï°¦¤é¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤ò°ú¤¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¥¬¡¼¥ó¥Ã¡ª¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÃËÀ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë
¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥«¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥à¥ó¥¯¤Î¶«¤Ó¤Ð¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÃ²¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¯¤é¤¯¤é¤·¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤à¤Õ¤Õ¡Ä¡×¤È¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ç¸ý¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¹¤ë
¡Ö¤¢¡¢¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹µ¤¨ÌÜ¤Ë´î¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢ÃËÀ¤òË¨¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤à¤Õ¤Õ¡Ä¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤Þ¡¢¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È°¤¤·ë²Ì¤ò¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¤Ë¤ª¤ï¤»¤ë
¡Ö¶§¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£µ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î·ë²Ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯Á°¤Ï¥¦¥¥¦¥¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò¸«¤ÆµÞ¤Ë¤·¤ç¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥¦¥¥¦¥¤·¤Ê¤¬¤éÃËÀ¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à
¡Ö¤Î¤¾¤¹þ¤à»Ñ¤¬»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ìµ¼Ùµ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥¸¤Î·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤«¤ï¤¤¤¯±Ç¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥¯¥¸¤ò³«¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÃËÀ¤Î¤â¤Î¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼ÂçµÈ¡¼¡¼¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ö
¡Ö¤¿¤«¤¬¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ã¤Æ»×¤ï¤º¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´î¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ô¥å¥¢¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤ò°ú¤¤¤¿´ò¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï½é·Ø¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¤Ä¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤¢¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦°ì²ó°ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È±ýÀ¸ºÝ¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥¢¥ê¤Ê¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¼«Í³¤Ê»Ñ¤¬ÃËÀ¤Î¶»¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£È³Åö¤¿¤ê¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¥¥ã¥é¤ò¤ß¤Æ¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¡©¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍÍ»Ò¤â¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Áê¼ê¤¬¶ËÃ¼¤ÊÉé¤±¤º·ù¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢¾éÃÌ¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¥±¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤µ¤Æ¤È¡Ä¡×¤ÈÌµ¸À¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò»Þ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë
¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò½èÍý¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤·¤Å¤é¤¤ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê±¿Àª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¶§¡Ä¤«¡Ä¡×¤ÈËµÌÜ¤Ë¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤¹¤ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°¤¤·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ëÍÍ»Ò¤â¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Ï°¦¤é¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤ò°ú¤¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¥¬¡¼¥ó¥Ã¡ª¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÃËÀ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë
¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥«¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥à¥ó¥¯¤Î¶«¤Ó¤Ð¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÃ²¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¯¤é¤¯¤é¤·¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤à¤Õ¤Õ¡Ä¡×¤È¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ç¸ý¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¹¤ë
¡Ö¤¢¡¢¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹µ¤¨ÌÜ¤Ë´î¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢ÃËÀ¤òË¨¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤à¤Õ¤Õ¡Ä¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤Þ¡¢¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È°¤¤·ë²Ì¤ò¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¤Ë¤ª¤ï¤»¤ë
¡Ö¶§¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£µ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î·ë²Ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯Á°¤Ï¥¦¥¥¦¥¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò¸«¤ÆµÞ¤Ë¤·¤ç¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥¦¥¥¦¥¤·¤Ê¤¬¤éÃËÀ¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à
¡Ö¤Î¤¾¤¹þ¤à»Ñ¤¬»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ìµ¼Ùµ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥¸¤Î·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤«¤ï¤¤¤¯±Ç¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥¯¥¸¤ò³«¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÃËÀ¤Î¤â¤Î¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼ÂçµÈ¡¼¡¼¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ö
¡Ö¤¿¤«¤¬¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ã¤Æ»×¤ï¤º¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´î¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ô¥å¥¢¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤ò°ú¤¤¤¿´ò¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï½é·Ø¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¤Ä¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤¢¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë