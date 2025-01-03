¸¶´ÆÆÄ¡ÖÂçµÏ¿½Ð¤ë¤¾¡×¶¯¤¤ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¡6¶è¡ÉÌîÂ¼¾¼Ì´¤¬¡È»Ë¾å½é56Ê¬Âæ¡É¡¡¹õÅÄ¡¢¼ãÎÓ¤ËÂ³¤È¢º¬±ØÅÁ3¤ÄÌÜ¤Î¶è´Ö¿·
¡þÂè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2025Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
±ýÏ©Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¡¢ÉüÏ©¤ÎºÇ½é¤Î¶è´Ö»³²¼¤ê¤Î6¶è¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
Á°²óÂç²ñ¤³¤Î¶è´Ö2°Ì¤ÎÌîÂ¼¾¼Ì´Áª¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î1¥¥í¤ò2Ê¬49ÉÃ¤ÇÄÌ²á¡£¤½¤·¤Æ4.5¥¥í¤ò²á¤®¤Æ²¼¤ê¤ËÆþ¤ë¤È¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¼Ö¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÂçµÏ¿½Ð¤ë¤¾¡¢ÂçµÏ¿½Ð¤ë¤¾¡£56Ê¬Âæ¤¤¤±¤ë¤«¤é¡×¤ÎÀ¼¤«¤±¡£ÌîÂ¼Áª¼ê¤â´ÆÆÄ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÂ¼Áª¼ê¤Ï56Ê¬47ÉÃ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶è´ÖµÏ¿¡¢´ÛÂôµü¼¡¤µ¤ó¡Ê96²ó¡¢Åì³¤Âç¡Ë¤¬»ý¤Ä57Ê¬17ÉÃ¤ò30ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ëÂçµÏ¿¡¢»Ë¾å½é¤Î56Ê¬Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¤³¤ì¤Ç2¶è¡¦¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢5¶è¡¦¼ãÎÓ¹¨¼ùÁª¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯º£Âç²ñ3¤ÄÌÜ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¡£ÉüÏ©¤Ç¤âÆÈÁöÂÖÀª¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú6¶è¤Î¾å°Ì5Áª¼ê¥¿¥¤¥à¡Û
1°Ì¡¡56Ê¬47ÉÃ¡¡ÌîÂ¼¾¼Ì´¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë
2°Ì¡¡57Ê¬38ÉÃ¡¡°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê¶ðß·Âç¡Ë
3°Ì¡¡58Ê¬06ÉÃ¡¡¾®ÎÓÎµµ±¡Ê¾ëÀ¾Âç¡Ë
4°Ì¡¡58Ê¬13ÉÃ¡¡×¢ÅÄÎ¦¡ÊÄëµþÂç¡Ë
5°Ì¡¡58Ê¬45ÉÃ¡¡»³ºê°ì¿á¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë