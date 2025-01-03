¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û£¶¶è¤ÏÀÄ³ØÂç¤¬¶è´Ö¿·¤Ç¸åÂ³¤Èº¹¤ò¹¤²¤ë¡¡¶ðÂç¡¦°ËÆ£ÁóÍ£¤¬·ãÁö¤Ç£²°Ì¤ÎÃæÂç¤È£±£¸ÉÃº¹¤Ë½Ì¤á¤ë
¡¡¡þÂè£±£°£±²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÉüÏ©¡¡¡¡¡Ê£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®°²¥Î¸Ð¥¹¥¿¡¼¥È¡ÁÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®ÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¥´¡¼¥ë¡á£µ¶è´Ö£±£°£¹¡¦£¶¥¥í¡Ë
¡¡£±£°£±²óÌÜ¤Î²¦¼Ô¤¬·è¤Þ¤ëÉüÏ©¤Î¹æË¤¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£ÉüÏ©¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³²¼¤ê£¶¶è¡Ê£²£°¡¦£¸¥¥í¡Ë¤Ï±ýÏ©¥È¥Ã¥×¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦ÌîÂ¼¾¼Ì´¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬·Ú²÷¤ËÁö¤ê½Ð¤·¡¢Ìó£¹¥¥í¤Ç¸åÂ³¤ò¥°¥ó¥°¥óÆÍ¤Êü¤¹¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝ¤ÁÂ³¤±¡¢»Ë¾å½é¤Î£µ£¶Ê¬Âæ¤È¤Ê¤ë£µ£¶Ê¬£´£¸ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££²°Ì¤È¤Îº¹¤ò£³Ê¬£µ£°ÉÃ¤Ë¹¤²¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¼ó°Ì¤È£±Ê¬£´£·ÉÃº¹¤Î£²ÈÖÌÜ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÃæÂç¡¦±ºÅÄÍ¥ÅÍ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¤Ë£²Ê¬°Ê¾åº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢½ç°Ì¤ÏÍî¤È¤µ¤º¤Ë¥ê¥ì¡¼¡££·¶è¤Ï´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦²¬ÅÄ³«À®¤¬Ã´¤¦¡£
¡¡¼ó°Ì¤È£³Ê¬£³£²ÉÃº¹¤Î£´ÈÖÌÜ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶ðÂç¤Î°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï£±Ç¯»þ¤ËÆ±¶è¶è´Ö¾Þ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡££±£²¥¥í¼êÁ°¤ÇÁáÂç¡¦»³ºê°ì¿á¡Ê£²Ç¯¡Ë¤òÈ´¤«¤¹¤È°ìÅÙ¤ÏÈ´¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼¹Ç°¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¡££³ÈÖ¼ê¤Ç¥¨¡¼¥¹¡¦º´Æ£·½ÂÁ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¼ó°Ì¤È£´Ê¬£¸ÉÃº¹¡£
¡¡¼ó°Ì¤È£´Ê¬£²£¸ÉÃº¹¤ÇÁáÂç¡¢£¶Ê¬£²£³ÉÃº¹¤ÇÁÏ²ÁÂç¤¬Â³¤¯¡£