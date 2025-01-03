Á´¼«Æ°À¸¥Ñ¥¹¥¿¥á¡¼¥«¡¼¡ÖEF-PM02¡×¤ÇÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
À¸¥Ñ¥¹¥¿¤Ã¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤±¤ì¤É¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«Âð¤Ç¼ê¤Å¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬machi-ya¤ËÅÐ¾ìÃæ¤ÎÁ´¼«Æ°À¸¥Ñ¥¹¥¿¥á¡¼¥«¡¼¡ÖEF-PM02¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢´·¤ì¤ì¤Ð¤ª¤«¤º1ÉÊºî¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤ÇÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¤Î²áÄø¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì1¤Ä¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤ò¼«²ÈÀ½¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¥â¥Î
¤³¤Á¤é¤¬º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÁ´¼«Æ°À¸¥Ñ¥¹¥¿¥á¡¼¥«¡¼¡ÖEF-PM02¡×¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¤³¤Á¤é¤Ç¡¢À¸ÃÏºî¤ê¤«¤éÌÍ¾õ¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤ÇÁ´Éô¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢½êÍÑ»þ´Ö¤Ï15Ê¬ÄøÅÙ¡£À¸¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÃ»»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ±³¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ÊÃ±¤Ëµ¡Ç½¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ÈÀ¸ÃÏ¤ò¤³¤Í¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Î·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸ÃÏ¤ò²¡¤·½Ð¤·¼°¤ÇÌÍ¤ÎÀ®·Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÕÂ°¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ÏÁ´Éô8¼ïÎà¡£¥Ú¥ó¥Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¾õ¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Ï¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë¡ÊÂç¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤ËÊ´¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥»¥â¥ê¥ÊÊ´¤È¶¯ÎÏÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê´¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡Ö¼«Æ°¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ±¿Å¾¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Ý¥Ã¥ÈÆâ¤Î¥Ð¡¼¤¬¼þ¤ê½é¤á¡¢Ê´¤ÎÙøÙÂ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ü¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È²¡¤·½Ð¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¤³¤Î´Ö¤Ë¤¹¤«¤µ¤º¿åÊ¬¡Ê¿å¤äÍñ±Õ¤Ê¤É¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿å²Ã¸º¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ç¡¢¹Å¤¹¤®¤º½À¤é¤«¤¹¤®¤Ê¤¤¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËåºÎï¤ÊÌÍ¤¬¤Ë¤å¡¼¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÅÓÃæ¡¢¿å²Ã¸º¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯ÌÍ¤¬²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿å²Ã¸º¤Î¸«¶Ë¤á¤Ë¤Ï´·¤ì¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐºàÎÁÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¤ª¼ê·Ú¤Ç¤¹¡£
¼«²ÈÀ½À¸¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤ªÌ£¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿À¸¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÍè¡¢À¸¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í¤Îè§¤Ç»þ´Ö¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È3Ê¬ÄøÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
²¦Æ»¤Ë¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬À¸ÌÍ¡£¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤ÇÈþÌ£¡ª
¤Û¤É¤è¤¯¥³¥·¤Î¤¢¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÌÍ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñºà¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤ÇìÔÂô¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîºÚ¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤âºî¤ì¤¿
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÇÀÄ´ó¤»¤òºî¤êÀ½ÌÍ¤ÎºÝ¤Ëº®¤¼¹þ¤á¤Ð¡¢ÎÐ¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤âºî¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î¼ºÇÔ¤ò¸µ¤Ëº£²ó¤Ï¿åÊ¬¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µÕ¤Ë¾¯¤·Æþ¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¾¯¤·ÌÍ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¿å²Ã¸º¤¬»ä¤Ë¤Ïµ´Ìç¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢è§¤Ç¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤Û¤°¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«²è¼«»¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¿å²Ã¸º¤Ë´·¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¼ê·Ú¤ËÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤¬ºî¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¹¥¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢¶¾Çþ¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÍ¤Å¤¯¤ê¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ä¡ä¹¥É¾¤Ë¤Ä¤±äÄ¹·èÄê¡ª¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤¬10Ê¬¤Çºî¤ì¤ëÁ´¼«Æ°À¸¥Ñ¥¹¥¿¥á¡¼¥«¡¼
Photo: ¤Ë¤·¤ä¤Þ¤¢¤ä¤«
Source: machi-ya