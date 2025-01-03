2025Ç¯¤ËÉ¬¤ºÍè¤ë¡©¿·¥¬¥ä·Ý¿Í¤¬¡Ö¥¦¥Á¤Î¥¬¥ä¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ë½¸·ë¡ª¥²¥¹¥È¤Ï»ÖÅÄºÌÎÉ Èª²ê°é óîÆ£¤Ê¤®¤µ
º£Æü1·î3Æü¡Ê¶â¡Ë23:25¡Á24:55 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ö¥¦¥Á¤Î¥¬¥ä¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤òÊüÁ÷¡£
¢¡2025Ç¯¤Î¿·¥¹¥¿¡¼¤òÃµ¤»¡ª¥¦¥Á¤Î¥¬¥ä¤ªÀµ·î¤«¤éÂçÁû¤®¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ªSP
º£¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î·Ý¿Í¤ò¡È¥¬¥äÀÊ¡É¤«¤éÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯Âç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡£¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¼¡À¤Âå¤Î¥¬¥ä·Ý¿Í¤òÈ¯·¡¡ªº£¤äÇä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤â¡È·»µ®¡É¥¬¥ä¤È¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤Ë»²²Ã¡£¾¾Èø½Ù¤Ï¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
½éÅÐ¾ì¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦»°Âç²»³Ú±¡¤ò¼óÀÊ¹ç³Ê¤·¤¿¸µ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È·Ý¿Í¡É¡È¸½Ìò¤ÎÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î°Û¿§¥³¥ó¥Ó¡É¤Ê¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¿ô¡£¤½¤·¤Æ¡¢²áµî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¬¥ä·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥Í¥¿¤ä¾×·â¤ÎÆÃµ»¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢¸åÆ£µ±´ð¡¢¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«!?
¥²¥¹¥È¤Ï2025Ç¯¤â³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤Âç¹¥¤¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¡¢»ÖÅÄºÌÎÉ¡¢Èª²ê°é¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤Î3¿Í¡£¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Î3¿Í¤¬·Ý¿Í¤ÈÍí¤àµ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó¤âÉ¬¸«¡ª
¢¡¥·¥ó¡¦¥¬¥ä·Ý¿Í¡ª»ä¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¯¥¤¥º
ÎáÏÂ¤Î¥·¥ó¡¦¥¬¥ä·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡È·ÐÎò¡É¤ä¡ÈÆÃµ»¡É¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¥¯¥¤¥º¤Ç½ÐÂê¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È ÂçÄáÈîËþ¡£ÂÎ½Å190kg¤Îµð´Á¤ÎÂçÄá¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆó½ÅÄ·¤Ó¡×¤«¡Ö¥³¥µ¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¡×²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¡©
·ÝÎò1Ç¯ÌÜ¤Î¤¤ê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦»°Âç²»³Ú±¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¼óÀÊ¤Ç¹ç³Ê¡£À¤³¦¤Ç¤â±éÁÕ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸µ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡£Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ò¼¤á¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡©¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÇï¼ê³åºÓ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡ª¤¤ê¤«¤é¤Ï²»³Ú³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î°Õ³°¤Ê½ÐÂê¤¬¡©
¸½Ìò¤ÎÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¡¢Æó¼ÔÌÌÃÌ¡£2¿Í¤Ï¼«¿È¤Î³Ø¹»¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼ø¶È¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¥à¥é¥ÁÀèÀ¸¤«¤é¤Î½ÐÂê¤Ï¡Ö¥Õ¥Ã¥È¸åÆ£¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£MC¥Ò¥í¥ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤Î·Ý¿Í¤Ë¤â¤¤¤¸¤é¤ì¡¢¸åÆ£¤¬ÀÖÌÌ¤¹¤ë¤½¤ÎÅú¤¨¤È¤Ï¡©
ÌµÃã¶ìÃãÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¤¤È¤¤¤¦¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó ÉÛÀî¤Ò¤í¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«¤À¤È¤¤¤¦ÆÃµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¤½¤ÎÆÃµ»¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÌäÂê¤È¤Ï¡©¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤âÂçÀ¼±ç¤¬¡ª
·õÆ»4ÃÊ¤ÎÏÓÁ°¤ò»ý¤Ä¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î ¹âÌîÀµÀ®¡£¤½¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡ÄÁêÊý¤Î´ßÂç¾¤«¤é¤Ï¹âÌî¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¡©¤½¤ì¤ÏVTR¤«¤é¤Î½ÐÂê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¹âÌî¤ÎºÊ¤Ç·Ý¿Í¤Î¡¢¤æ¤á¤Þ¤Ê¤³¤Î¤Þ¤ë¤æ¤«¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Ä¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¹âÌî¤âÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁíÎ©¤Á¤ÇÂç¶½Ê³¡£¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë´¶Æ°¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡©
¢¡2025Ç¯Î®¹Ô¤ë ¿·¥²¡¼¥à¹Í°Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
·Ý¿Í¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤«¤é¿ä¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤ªËÏÉÕ¤¡É¤ò¤«¤±¡¢¥¬¥ä·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÀäÂÐ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¹Í°Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥²¡¼¥à¤òÈäÏª¡£
¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È ¤ª¤¿¤±¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥º¥à¤È¥®¥ã¥°¤òº®¤¼¤¿¥²¡¼¥à¡£¤·¤«¤·¡¢´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÁ´°÷¤Ë¡ÈÄË¤¤¡É¤ª»ÅÃÖ¤¤¬¡ª
Á°²ó¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢¸åÆ£¤¬¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤òÈäÏª¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼·Ý¿Í¡¦¥¸¥ó¥Ð¡£ÊüÁ÷¸å¤«¤Ê¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾¾Èø¡¢»ÖÅÄ¤Î¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¤âÍÑ°Õ¡£¡ÈÉ¬»¦µ»¡É¤Ë¤Ï¸åÆ£¡¢¾¾Èø¤Î¤¢¤Î¥Í¥¿¤âÅÐ¾ì¡ª
¸µ¾ÃËÉ»Î¤Î·Ý¿Í¡¢¤«¤±¤ª¤Á ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡£ÀÄÌÚ¤Ï¤½¤Î¡ÈÂÀ¤¤ÏÓ¡É¤ò¶î»È¤·¤¿¥²¡¼¥à¤òÍÑ°Õ¡£ÀÄÌÚ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦Èª¤â»²²Ã¤·¡¢µÈËÜ°ìÆó¤òÁè¤¦¶ÚÆù·Ý¿Í¤¬¥¬¥Á¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¡ª¤½¤Î¾¡Íø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ÎÏ¢Â³¡ªºÇ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¬¥ä·Ý¿Í¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡ú½Ð±é¼Ô¡§
¡ÚMC¡Û¥Ò¥í¥ß¡¢¸åÆ£µ±´ð
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û»ÖÅÄºÌÎÉ¡¢Èª²ê°é¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ
¡Ú·»µ®¥¬¥ä¡Û¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È
¡Ú¥¬¥ä·Ý¿Í¡Û¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤±¤ª¤Á¡¢µÆÃÓÉ÷É÷Ëá¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¢¤¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥¸¥ó¥Ð¡¢Ãé¸¤Î©¥Ï¥Á¹â¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥é¥´¡¼¥ê¡¢¥Ú¡¢Æó¼ÔÌÌÃÌ¡¢¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¢Æ¦Å´Ë¤¡¢¥ß¡¼¥È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¡¤Û¤«
¢¨¸Þ½½²»½ç