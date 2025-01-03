¡ã2025Ç¯¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë·ÝÇ½¿Í¡ä¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡¢ÆóÀ¤ÇÐÍ¥¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡ª
¡¡Ì±Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤êÀ®¿ÍÇ¯Îð¤¬18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¡¢20ºÐ¤Ï°ÊÁ°¤Û¤É¡ÖÂç¤¤ÊÀáÌÜ¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ®¿Í¼°¤ä¤ª¼ò¤Î²ò¶Ø¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ëÇ¯Îð¤À¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë·ÝÇ½¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Î·îÆü¤ÏÃÂÀ¸Æü
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤¦¥Ï¥¿¥Á!?¡¡º£Ç¯20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡È¸µ»ÒÌò¡É¤ä¡È¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡ã¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ä
¡¡ÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤Ç¤Ï¡¢»ÒÌò¤Îº¢¤«¤é³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¼Ô¤¬Â³¡¹¤È20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡£
¡¡É®Æ¬¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡Ù¡¢¡Ø¤µ¤¬¤¹¡Ù¡¢¡Ø¶õÇò¡Ù¤Ê¤É10Âå¤«¤éÏÃÂê¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿°ËÅìÁó¡Ê9·î16Æü¡Ë ¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ç¡¢2012Ç¯¤Î¡ØÊ¿À¶À¹¡Ù¤ËÂ³¤Áá¤¯¤â¥¥ã¥ê¥¢2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòÇ¯7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÏÌ±Êü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½é¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿10·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢2·î¤Ë¡ØÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡Ù¡¢4·î¤Ë¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë2ËÜ¤Î½Ð±é±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³»þÁï¿¿¡Ê6·î6Æü¡Ë¤âº£Ç¯20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë1¿Í¤À¡£2023Ç¯7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÌ±Êü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½é¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±¤¸·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µÜºê½Ù10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºîÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤Ç¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Ï²Æ¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ØÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¤ÇÃæÅçÎÜºÚ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÈÌ³¤á¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö°²ÅÄ°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»ÒÌò¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦È¬½Å¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤»ÒÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÍü±û¡Ê2·î10Æü¡Ë¡£ºòÇ¯¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¥«¥ß¥Î¥Õ¥Ç ¡Á²ø½Ã¤¿¤Á¤Î¤¤¤ëÅç¡Á¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤2¡Ù¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦¼·ÂåÌÜ»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê¸½¡¦½½ÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ë¡¦±à»ÒÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¡¢È¬ÂåÌÜ»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê3·î27Æü¡Ë¤é¤¬º£Ç¯20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¡¹20ºÐ¤Ë¡ª
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÃøÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢J.Y. Park¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤Æ·ëÀ®¤·¤¿9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢NiziU¤«¤é¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Í£°ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¡¢NINA¡Ê2·î27Æü¡Ë¤¬20ºÐ¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢NINA¤ÏºÇÇ¯¾¯¡Ê³ØÇ¯¤ÏRIMA¡¢MIIHI¤ÈÆ±¤¸¡Ë¤Î¤¿¤áº£Ç¯¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬20Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢NewJeans¤Ç¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ê4·î11Æü¡Ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ºäÆ»¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÇµÌÚºä46¤«¤é¤Ï°æ¾åÏÂ¡Ê2·î17Æü¡Ë¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡Ê8·î20Æü¡Ë¡¢Ý¯ºä46¤«¤é¤Ï»³²¼Æ··î¡Ê1·î22Æü¡Ë¡¢Ã«¸ý°¦µ¨¡Ê4·î12Æü¡Ë¡¢»³ºêÅ·¡Ê9·î28Æü¡¢»³ºê¤ÎÀè¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢Æü¸þºä46¤«¤é¤ÏÀ¶¿åÍý±û¡Ê1·î15Æü¡Ë¡¢µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡Ê12·î31Æü¡Ë¤¬2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Çº£Ç¯20ºÐ¤À¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ä¥¢¥¤¥É¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¤Ï¼Â¤ÎÉã¿Æ¡¦ÃÓÅÄ57CRAZY¤È¤Î¿Æ»Ò¥³¥ó¥Ó¡¦´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ2018Ç¯¸µÆü¤Î¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿ÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¡Ê3·î1Æü¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï¡¢²Ö´¬Åì¹â¹»»þÂå¤ËÎòÂåºÇÂ¿¤Î¹â¹»ÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¸µÄ¶¹â¹»µéµå»ù¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï³¤¤ò¤ï¤¿¤êÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ëºß³ØÃæ¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡Ê4·î18Æü¡Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÇÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2020¤Î½÷»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Ãæ»³ÉöÆà¡Ê6·î17Æü¡Ë¤¬¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤¦¥Ï¥¿¥Á!?¡¡º£Ç¯20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡È¸µ»ÒÌò¡É¤ä¡È¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡ã¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ä
¡¡ÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤Ç¤Ï¡¢»ÒÌò¤Îº¢¤«¤é³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¼Ô¤¬Â³¡¹¤È20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡£
¡¡É®Æ¬¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡Ù¡¢¡Ø¤µ¤¬¤¹¡Ù¡¢¡Ø¶õÇò¡Ù¤Ê¤É10Âå¤«¤éÏÃÂê¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿°ËÅìÁó¡Ê9·î16Æü¡Ë ¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ç¡¢2012Ç¯¤Î¡ØÊ¿À¶À¹¡Ù¤ËÂ³¤Áá¤¯¤â¥¥ã¥ê¥¢2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòÇ¯7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÏÌ±Êü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½é¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿10·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢2·î¤Ë¡ØÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡Ù¡¢4·î¤Ë¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë2ËÜ¤Î½Ð±é±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°²ÅÄ°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»ÒÌò¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦È¬½Å¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤»ÒÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÍü±û¡Ê2·î10Æü¡Ë¡£ºòÇ¯¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¥«¥ß¥Î¥Õ¥Ç ¡Á²ø½Ã¤¿¤Á¤Î¤¤¤ëÅç¡Á¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤2¡Ù¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦¼·ÂåÌÜ»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê¸½¡¦½½ÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ë¡¦±à»ÒÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¡¢È¬ÂåÌÜ»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê3·î27Æü¡Ë¤é¤¬º£Ç¯20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¡¹20ºÐ¤Ë¡ª
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÃøÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢J.Y. Park¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤Æ·ëÀ®¤·¤¿9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢NiziU¤«¤é¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Í£°ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¡¢NINA¡Ê2·î27Æü¡Ë¤¬20ºÐ¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢NINA¤ÏºÇÇ¯¾¯¡Ê³ØÇ¯¤ÏRIMA¡¢MIIHI¤ÈÆ±¤¸¡Ë¤Î¤¿¤áº£Ç¯¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬20Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢NewJeans¤Ç¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ê4·î11Æü¡Ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ºäÆ»¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÇµÌÚºä46¤«¤é¤Ï°æ¾åÏÂ¡Ê2·î17Æü¡Ë¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡Ê8·î20Æü¡Ë¡¢Ý¯ºä46¤«¤é¤Ï»³²¼Æ··î¡Ê1·î22Æü¡Ë¡¢Ã«¸ý°¦µ¨¡Ê4·î12Æü¡Ë¡¢»³ºêÅ·¡Ê9·î28Æü¡¢»³ºê¤ÎÀè¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢Æü¸þºä46¤«¤é¤ÏÀ¶¿åÍý±û¡Ê1·î15Æü¡Ë¡¢µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡Ê12·î31Æü¡Ë¤¬2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Çº£Ç¯20ºÐ¤À¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ä¥¢¥¤¥É¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¤Ï¼Â¤ÎÉã¿Æ¡¦ÃÓÅÄ57CRAZY¤È¤Î¿Æ»Ò¥³¥ó¥Ó¡¦´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ2018Ç¯¸µÆü¤Î¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿ÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¡Ê3·î1Æü¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï¡¢²Ö´¬Åì¹â¹»»þÂå¤ËÎòÂåºÇÂ¿¤Î¹â¹»ÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¸µÄ¶¹â¹»µéµå»ù¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï³¤¤ò¤ï¤¿¤êÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ëºß³ØÃæ¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡Ê4·î18Æü¡Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÇÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2020¤Î½÷»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Ãæ»³ÉöÆà¡Ê6·î17Æü¡Ë¤¬¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£