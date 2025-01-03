3Ç¯À¸GKµß¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤Ë½³¤ë¡×¡Ä¤è¤®¤Ã¤¿PKÀïÇÔÂà¤òÊ§¿¡¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡É¤Î¸¥¿È
ÌÀ½¨ÆüÎ©3Ç¯À¸GK½Å¾¾ÍÛ¤¬¸«¤»¤¿¼ì·®¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÎ¢ÏÃ
¡¡Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î3²óÀï¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¡¦ÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Äëµþ¤È1-1¤ÇPKÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ËÊÂ¤Ö¥Ù¥¹¥È8¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£3Ç¯À¸GK½Å¾¾ÍÛ¤¬¸«¤»¤¿¼ì·®¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸¥¿È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÌÀ½¨ÆüÎ©¤Ï¸åÈ¾¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤é50ÉÃ¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î2¼¡¹¶·â¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿8ÈÖ¤ÎMF¼ÆÅÄ·òÀ®¤¬ÂÎ¤òÇ±¤ê¤Ê¤¬¤é¤Îº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±29Ê¬¤Ë¤ÏÄëµþ¤ÎFWÅÚ²°ÍµË¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢»î¹ç¤Î·èÃå¤ÏPKÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬GK½Å¾¾¤À¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤ÆPKÀï¤ËÎ×¤ó¤À½Å¾¾¤ÏÄëµþ2¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿ÅÚ²°¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¤Æ¸«»ö¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬5¿ÍÁ´°÷¥¥Ã¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ÌÀ½¨ÆüÎ©¤¬PK¥¹¥³¥¢5-4¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÌÀ½¨ÆüÎ©¤Îèß¾ìÅØ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»î¹çÃæ¤ËPK¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÈÍ½¸«¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á³°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡ÊÄëµþ¤Î¡ËÃ¯¤¬PK½³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç13ÈÖ¡ÊÅÚ²°¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Á¡Ê¤Î¥³¡¼¥¹¡Ë¤Ë½³¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁ´°÷¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ëPK¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿½Å¾¾¤â¡ÖPK»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë»ß¤á¤¿Áª¼ê1¿Í¤À¤±¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤¿»î¹ç¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ½¨ÆüÎ©¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤â3²óÀï¤ÇPKÀï¤òÀï¤¤¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¶á¹¾¡Ê¼¢²ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬½Å¾¾¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊµîÇ¯¤Î¤³¤È¤¬¡ËÆ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Àã¿«¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¥Ù¥¹¥È8¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ç¤½¤³¤«¤é¾å¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò´Þ¤á¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¡£Íê¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ1¤Ï¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄÏ¤ó¤ÀÂç¤¤Ê1¾¡¤Î´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ËÊÂ¤Ó¡¢Ì´¤Î¹ñÎ©¤ÎÉñÂæ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÌÀ½¨ÆüÎ©¡£ºò²Æ¤Î¹â¹»ÁíÂÎ¤ËÂ³¤¡¢Åß¤Î²¦¼Ô¤Î¾Î¹æ¤â¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÀÐÀî ÎË / Ryo Ishikawa¡Ë