°ËÆ£ÍÎµ±¡¢¤Ä¤¤¤ËÁö¤ë¡£¹üÀÞ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ï¡Ö2·î½é½Ü¡×¤«

今シーズンの開幕前にシュトゥットガルトからバイエルン・ミュンヘンへと移籍した日本代表DF伊藤洋輝。

ただプレシーズンの段階で中足骨を骨折する大きなケガを負ってしまい、さらに回復途上にあった間にそれが再発するという厳しい経過を辿っていた。

そのために長いリハビリが必要になっていたが、『Bild』によればようやく伊藤洋輝がピッチに顔を見せていたという。

彼は今回ランニングをスタートさせたとのことで、チームトレーニングに合流するまでどれくらいかかるかは不明であるとはいえ、回復に向けたステップを進められていることが明らかになった。

Hiroki Itō has resumed running training on the pitch for the first time since his second metatarsal surgery in November. It's still unclear when the Japanese will be able to resume team training, but this was a first step towards his comeback [📸 @BILD] pic.twitter.com/lusA5NciB8