°ËÆ£ÍÎµ±¡¢¤Ä¤¤¤ËÁö¤ë¡£¹üÀÞ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ï¡Ö2·î½é½Ü¡×¤«

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Hiroki Itō has resumed running training on the pitch for the first time since his second metatarsal surgery in November. It's still unclear when the Japanese will be able to resume team training, but this was a first step towards his comeback [📸 @BILD] pic.twitter.com/lusA5NciB8— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 2, 2025
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