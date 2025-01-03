ºÊ¤ÏÇ¯¼ý120Ëü±ß¡¢6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òºÊ¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Î¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤â¤½¤â6ºÐ»ù¤ÎÉÞÍÜ¤Ï½»Ì±ÀÇ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¡©
¡¡
ÉÞÍÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö16ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÉÞÍÜ¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü³Û¤Î·×»»¤Ç¤Ï16ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÈ½Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤âÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¡¢Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë½êÆÀ¶â³Û¤Î´ð½à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òºÊ¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï½»Ì±ÀÇ¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü³Û¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Î½ñÎà¤ä³ÎÄê¿½¹ð¤ÎºÝ¤Ë16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤È¤·¤ÆµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½êÆÀ¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¡ÖÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¤Î³Û¤Ï0±ß¤Ç¤â¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÈ½Äê¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËA¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Î¤è¤¦¤Ë120Ëü±ßÁ°¸å¤ÎµëÍ¿¤Ç½»Ì±ÀÇ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½»Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¹ç·×½êÆÀ³Û¤¬°Ê²¼¤Î»»¼°¤Çµá¤á¤¿³Û°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¡üÆ±°ìÀ¸·×ÇÛ¶ö¼Ô¤ª¤è¤ÓÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç:
35Ëü±ß ¡Ü 10Ëü±ß
¡üÆ±°ìÀ¸·×ÇÛ¶ö¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç:
35Ëü±ß ¡ß ¡ÊËÜ¿Í ¡Ü Æ±°ìÀ¸·×ÇÛ¶ö¼Ô ¡Ü ÉÞÍÜ¿ÆÂ²¿ô¡Ë¡Ü 21Ëü±ß ¡Ü 10Ëü±ß
¡Ê½ÐÅµ¡§²£ÉÍ»Ô ½»Ì±ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇ´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·¡Ê¢¨¡Ë¡Ë
¤³¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÈó²ÝÀÇÈ½Äê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢½êÆÀ¤Î¾å¸Â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤¬6ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¼ýÆþ¤Î¾¯¤Ê¤¤ºÊ¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½êÆÀÀÇ¤Î·×»»¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤ë¤È½»Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¤â½êÆÀÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÞÍÜ¤È²ÈÂ²¼êÅö¤Î´Ø·¸
¡¡
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¼êÅö¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤Î¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÈÂ²¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÞÍÜ¤òÉ×¤ÈºÊ¤Î¤É¤Á¤é¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤Ç¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î¼ýÆþ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¼êÅö¤¬·î³Û2Ëü±ß¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤¬»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤·î³Û5000±ß¡ÊÇ¯³Û6Ëü±ß¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÞÉ½2¤Î»î»»Îã¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òºÊ¤ÎÇ¯¾¯ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÊ¤Î½»Ì±ÀÇ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¼êÅö¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢À¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«
¡¡
È½ÃÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡§
¡ü²ñ¼Ò¤Î²ÈÂ²¼êÅöÀ©ÅÙ¤ÎÍÌµ¤È¶â³Û
¡üÇÛ¶ö¼Ô¤Î¼ýÆþ¾õ¶·¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜÈÏ°Ï
¡üÀÇ¶âÌÌ¤Ç¤Î±Æ¶Á
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë²ÈÂ²¼êÅö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¼ýÆþ¤ÎÂ¿¤¤¤Û¤¦¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¡¢²ÈÂ²¼êÅö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¶âÌÌ¤ÇÍÍø¤Ê¤Û¤¦¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ¤Î¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¾Íè¤Î¾ºµëÍ½Äê¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¸ÂÅÙ³Û¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÉÞÍÜ¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÇ¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¹¹¤ÎºÝ¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤äÀÇÌ³½ð¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡¡
º£²ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯´Ö100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ÆµëÍ¿¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½»Ì±ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òºÊ¤ÎÇ¯¾¯ÉÞÍÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢²ÈÂ²¼êÅö¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Î¼ê¼è¤ê¤¬¸º¾¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½êÆÀÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤äÀÇ³Û¤Î³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²È·×Á´ÂÎ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÇÌ³½ð¤ä»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÁë¸ý¤Ç³ÎÇ§¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£½»Ì±ÀÇ¤È½êÆÀÀÇ¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢¸¤¯¤ª¶â¤ò´ÉÍý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÉÞÍÜÁªÂò¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÉÞÍÜÁªÂò¤ÎÈ½ÃÇ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Û
¢¢ ²ñ¼Ò¤Î²ÈÂ²¼êÅöÀ©ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿
¢¢ ½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤ÎÈ½Äê´ð½à¤ò³ÎÇ§¤·¤¿
¢¢ ¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò³ÎÇ§¤·¤¿
¢¢ À¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¼ý»Ù¤ò·×»»¤·¤¿
¡ÊÃí¡ËÅö¥³¥é¥à¤Ï¡¢2024Ç¯12·î15Æü¸½ºß¤ÎÀÇÀ©¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤êÇ¯¾¯ÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅµ
¡Ê¢¨¡Ë²£ÉÍ»Ô ½»Ì±ÀÇÀÇÀ©²þÀµ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÊÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¼Â»ÜÊ¬¡Ë ½»Ì±ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇ´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·
¼¹É®¼Ô¡§¿¢ÅÄ¼þ»Ê
CFP(R)Ç§Äê¼Ô¡¢°ìµé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥óÆó¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢±ßËþÁêÂ³°ä¸À»Ù±ç»Î¡ÊR¡Ë