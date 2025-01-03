ÇúÈ¯¼ÖÆâ»à¼Ô¤ÏÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤«¡¡¥È¥é¥ó¥×¥Û¥Æ¥ëÁ°¡¢¼«»¦¤«
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÀ¾Éô¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÆþ¤ê¸ýÁ°¤Ç1Æü¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¥Æ¥¹¥é¤Î¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢7¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï2Æü¡¢¼ÖÆâ¤Ç»àË´¤·¤¿¤Î¤ÏÎ¦·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼Ââ°÷¡Ê37¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼«»¦¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢Ââ°÷¤È¡¢ÆîÉô¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç1Æü¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â09Ç¯¤Ë¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç·³Ì³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¤ä½êÂ°ÉôÂâ¤ÏÊÌ¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¤«¤Ä¤Æ¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¥Õ¥©¡¼¥È¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼´ðÃÏ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»þ´ü¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£