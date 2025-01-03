²ñ¼ÒÀßÎ©»þ¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Ë¡Ö¾¦¶ÈÅÐµ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¡×°ÍÍê¤·¤¿¤¤³Æ¼ï¥µ¥Ý¡¼¥È
»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤ËÅÐµ¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò°ì³ç¤·¤Æ°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê´Ö¤È¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢Ë¡Ì³¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¡¦°ÍÍê¤Ç¤¤ë¼êÂ³¤¤È¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÀßÎ©»Ù±ç¼ÂÀÓ1,000¼Ò°Ê¾å¤Î²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ»á¡Ê»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê ÂåÉ½¡Ë¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¥¹¥à¡¼¥º¤Ë
ÅÐµ¤Ï²ñ¼ÒÀßÎ©¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¶È¤òÀµ¼°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê½ÅÍ×¤Ê¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾¦¶ÈÅÐµ¤À¤±¤Ç²ñ¼Ò±¿±Ä¤Î½àÈ÷¤¬¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀßÎ©¸å¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¡¢ÀÇÌ³¤äÏ«Ì³¡¢Í»»ñ¤Î¼êÂ³¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÄê´¾¤Î¹¹¿·¤ä·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£»ÊË¡½ñ»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëºÝ¡¢¾¦¶ÈÅÐµ¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¼êÂ³¤¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬»ö¶È±¿±Ä¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤Ë¾¦¶ÈÅÐµ¤ÈÊ»¤»¤ÆÁêÃÌ¡¦°ÍÍê¤¬¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÅÅ»ÒÄê´¾¤ÎºîÀ®
²ñ¼ÒÀßÎ©¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ëÄê´¾ºîÀ®¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÄê´¾¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°õ»æÂå¡Ê4Ëü±ß¡Ë¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÅ»ÒÄê´¾¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¤äÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
»ÊË¡½ñ»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥¹¥Èºï¸º¡§»æ¤ÎÄê´¾¤Ç¤Ï¤«¤«¤ë°õ»æÂå¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦¸úÎ¨²½¡§Äê´¾¤ÎÆâÍÆ¤ËÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÇ§¾Ú¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£
¡¦¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¡§»ö¶ÈÌÜÅª¤äµ¬Äê¤òÅ¬ÀÚ¤ËµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤ë¡£
ÅÅ»ÒÄê´¾¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤òºï¸º¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÀáÌó¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥¶ä¹Ô¸ýºÂ³«Àß¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
ÀßÎ©ÅÐµ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬²ñ¼ÒÌ¾µÁ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤Ë¤Ï¡¢ÅÐµÊíÆ¥ËÜ¤ä°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ñÎà¤Ï²ñ¼ÒÀßÎ©´°Î»¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÊË¡½ñ»Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÉô¿ô¼èÆÀ¤Î°ÍÍê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤ÊÉô¿ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀßÎ©¸å¤ËÆ¥ËÜ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÀè¤Î·ï¿ô¤Ê¤É¤ò»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ÎÉô¿ô¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥ÈÆâÍÆ¡Ó
¡¦ÅÐµÊíÆ¥ËÜ¤ä°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤Î¿×Â®¤Ê¼èÆÀ
¡¦¶ä¹Ô¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë½ñÎà¤Î½àÈ÷¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
»ÊË¡½ñ»Î¤¬½ñÎà½àÈ÷¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ýºÂ³«Àß¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼è°úÀè¤È¤Î·ÀÌó¤ä»ñ¶â´ÉÍý¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥ÀßÎ©¸å¤ÎÀÇÌ³¡¦Ï«Ì³¼êÂ³¤¤ÎÏ¢·È
²ñ¼ÒÀßÎ©¸å¡¢ÀÇÌ³½ð¤ä¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÏ½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¤ò¸Û¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤äÏ«Æ¯ÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¼êÂ³¤¤â¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢ÀÇÍý»Î¤ä¼ÒÏ«»Î¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼êÂ³¤¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÒÄó·ÈÀè»Î¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ÎÎã¡Ó
¡¦²ñ¼ÒÀßÎ©ÆÏ½Ð½ñ¤äÀÄ¿§¿½¹ð¾µÇ§¿½ÀÁ¤ÎÄó½Ð
¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±¤ª¤è¤ÓÏ«Æ¯ÊÝ¸±¤Î¿·µ¬Å¬ÍÑ¼êÂ³¤
¡¦½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
ÀÇÍý»Î¤ä¼ÒÏ«»Î¤È¤ÎÏ¢·È¤ò»ÊË¡½ñ»Î¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼êÂ³¤Ï³¤ì¤äÉÔÈ÷¤òËÉ¤®¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥·ÀÌó½ñ¤äµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤Î»Ù±ç
²ñ¼ÒÀßÎ©¸å¤Ï¡¢¼è°úÀè¤È¤Î·ÀÌó½ñ¤ä³ô¼çÁí²ñ¡¦¼èÄùÌò²ñ¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ê¤É¡¢Ë¡Åª¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸½ñºîÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÏÈó¾ï¤ËÍ±×¤Ç¤¹¡£
¡Ò°ÍÍê¤Ç¤¤ëÊ¸½ñ¡Ó
¡¦³ô¼çÁí²ñ¤ä¼èÄùÌò²ñµÄ»öÏ¿¤ÎºîÀ®¤ª¤è¤Ó¥ì¥Ó¥å¡¼
¡¦¼è°úÀè¤È¤Î·ÀÌó½ñ
¡¦Äê´¾¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦Ê¸½ñ
¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
Ë¡Åª¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ÍèÅª¤ÊÊ¶Áè¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢¼è°úÀè¤äÅê»ñ²È¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
5¡¥·ÑÂ³Åª¤ÊË¡Ì³¼êÂ³¤¥µ¥Ý¡¼¥È
²ñ¼Ò±¿±ÄÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊË¡Ì³¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò°÷ÊÑ¹¹¤äËÜÅ¹°ÜÅ¾¡¢»ñËÜ¶â¤ÎÁý¸º¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¡¢»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤òÍê¤ë¤³¤È¤Ç¼êÂ³¤¤ò¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¶ñÂÎÎã¡Ó
¡¦Ìò°÷ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦ÅÐµ
¡¦ËÜÅ¹°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¦½»½êÊÑ¹¹¤ÎÅÐµ
¡¦Áý»ñ¤ä¸º»ñ»þ¤Î¼êÂ³¤
¡¦²ñ¼ÒÌÜÅªÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦Äê´¾½¤Àµ¤ÈÅÐµ
¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
ÀßÎ©»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿±ÄÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëË¡Ì³¼êÂ³¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
6¡¥ÁÏ¶ÈÍ»»ñ¤äÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
²ñ¼ÒÀßÎ©¸å¤Ë¤Ï¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ä»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿Í»»ñ¤äÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼ÒÀßÎ©¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎàºîÀ®¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÏ¢·ÈÀè¤ÎÀìÌç²È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÆâÍÆ¡Ó
¡¦ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤äÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁÏ¶ÈÍ»»ñ¿½ÀÁ
¡¦Êä½õ¶â¤ä½õÀ®¶â¤Î¿½ÀÁ½ñÎà¤ÎºîÀ®
¡¦É¬Í×¤ÊÅÐµ¾ðÊó¤ä»ö¶È·×²è½ñ¤ÎºîÀ®¥µ¥Ý¡¼¥È
¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
Äó·ÈÀè¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»ö¶È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
7¡¥Ë¡¿Í°õ´Õ¤ÎºîÀ®¥µ¥Ý¡¼¥È
¾¦¶ÈÅÐµ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö²ñ¼Ò¼Â°õ¡×¡Ö¶ä¹Ô°õ¡×¡Ö³Ñ°õ¡×¤ÎºîÀ®¤â¡¢»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¬³Ê¤Î°õ´Õ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å¡¹¤Î¼êÂ³¤¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¦¿×Â®¤ËÉ¬Í×¤Ê°õ´Õ¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¡£
¡¦Ë¡ÅªÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Àµ³Î¤Ê°õ´Õ¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡£
¾¦¶ÈÅÐµ¤È°ì½ï¤Ë°ÍÍê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È
¾¦¶ÈÅÐµ¤Ï²ñ¼ÒÀßÎ©¤Î´ðËÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÐµ¼êÂ³¤¤À¤±¤Ç¤Ï»ö¶È¤Î½àÈ÷¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤ËÅÐµ¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò°ì³ç¤·¤Æ°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê´Ö¤È¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢Ë¡Ì³¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò»ÊË¡½ñ»Î¤Ë°ÍÍê¤Ç¤¤ë¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î°ìÍ÷¡Ó
1¡¥ÅÅ»ÒÄê´¾¤ÎºîÀ®¡§°õ»æÂåºï¸º¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÇ§¾Ú¡£
2¡¥¶ä¹Ô¸ýºÂ³«Àß¥µ¥Ý¡¼¥È¡§É¬Í×½ñÎà¤Î½àÈ÷¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
3¡¥ÀÇÌ³¡¦Ï«Ì³¼êÂ³¤¡§ÀÇÍý»Î¡¦¼ÒÏ«»Î¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç°Â¿´¡£
4¡¥·ÀÌó½ñ¡¦µÄ»öÏ¿ºîÀ®¡§Ë¡Åª¥ê¥¹¥¯¤Î²óÈò¡£
5¡¥·ÑÂ³Åª¤ÊË¡Ì³¥µ¥Ý¡¼¥È¡§±¿±ÄÃæ¤ÎÊÑ¹¹ÅÐµ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
6¡¥ÁÏ¶ÈÍ»»ñ¡¦Êä½õ¶â¿½ÀÁ¡§ÀìÌç²È¤È¤ÎÄó·È¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤ò»Ù±ç¡£
7¡¥Ë¡¿Í°õ´ÕºîÀ®¡§Ë¡Åª¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê°õ´Õ¤Î½àÈ÷¡£
»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼êÂ³¤Âå¹Ô¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤«¤é±¿±Ä¤Þ¤Ç¤ò»Ù¤¨¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ö¶È¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î