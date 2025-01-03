¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛËÌ³¤Æ»Àª¤¬ÎÏÁö¡Ä»ÎÊÌ»Ô½Ð¿È¤ÎÃæÂç¡¦ËÜ´Öñ¥¤¬£³¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ
£±£°£±²óÌÜ¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ÇËÜÆ»´Ø·¸¼Ô¤¬ÎÏÁö¤·¤¿¡£±ýÏ©£³¶è¡Ê£²£±¡¦£´¥¥í¡Ë¤Ç¡¢»ÎÊÌ»Ô½Ð¿È¤ÎÃæÂç¡¦ËÜ´Öñ¥¡Ê£²Ç¯¡Ë¡áºë¶Ì±É¹â¡¢»ÎÊÌÃæ½Ð¡á¤¬£±»þ´Ö£°Ê¬£±£¶ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î±ýÏ©£²°Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡£±°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ËÜ´Ö¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤¬¸å¤í¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÃæ¡¢·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤Ç£²°Ì¤È¤Îº¹¤ò£´£°ÉÃ¤«¤é£±Ê¬£³£´ÉÃ¤Ë¹¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÆ»Àª¤Ï¡¢£±¶è¡Ê£²£±¡¦£³¥¥í¡Ë¤Ç¡¢È¡´Û»Ô½Ð¿È¤ÎÁÏ²ÁÂç¡¦ÀÆÆ£Âç¶õ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡áµÜ¾ë¡¦ÍøÉÜ¹â¡á¤¬£±»þ´Ö£³Ê¬£²ÉÃ¤Ç¶è´Ö£±£·°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¡´ÛÀ¸¤Þ¤ì¤Ç»³Íü³Ø±¡Âç¤ÎÂ¼¾åÂç¼ù¼ç¾¡Ê£´Ç¯¡Ë¡áÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¡á¤ÏÊä·ç¤«¤éÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç£³¶è¤òÁö¤ê¡¢£±»þ´Ö£´Ê¬£²£°ÉÃ¤Ç¶è´Ö£±£¹°Ì¡£ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£