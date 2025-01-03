¡Ø¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ù¤È¤ª¸«Á÷¤ê¤¹¤ë¹õÇ¢ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÎÀª¤¬À¨¤¹¤®¤ë¤È287ËüÉ½¼¨¤ÎÂçÈ¿¶Á¡Ö·Ý½ÑÅª¡×¡Ö»×¤ï¤ºÂ¬¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤ª¸«Á÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¹õÇ¤Á¤ã¤ó¡£ÂÎ¤ò¤Î¤Ó～¤È¿¤Ð¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤ª¸«Á÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸«»ö¤Ê¿¤Ó¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤·¤¿¹õÇ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢286.7Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»ØÀè¤Þ¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤·¤Ã¤Ý²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇ¤Ã¤Æ°Æ³°Ä¹¤¤¤Î¤è¤Í¡×¡Ö·Ý½ÑÅÀ100¤Æ¤ó¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸«»ö¤Ê¿¤Ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤ pic.twitter.com/XsJLUuXqwk- ¥Î¥Ó¥¿ー¡ÊÆ°Êª¤ÈÊë¤é¤¹¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡Ë (@00shitemita) December 9, 2024
¸«»ö¤Ê¿¤Ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤
¹õÇ¤Î¥³¥ó¥Ö¤Á¤ã¤ó
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Î¥Ó¥¿ー¡ÊÆ°Êª¤ÈÊë¤é¤¹¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ç¤Î¥³¥ó¥Ö¤Á¤ã¤ó¡£åºÎï¤ÊÌÓÊÂ¤ß¤È¤Þ¤ó¤Þ¤ëÆ·¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
¸«»ö¤Ê¿¤Ó¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«Á÷¤ê
Â¤¬åºÎï¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤¯¤ë¤Ã¤È´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤Ã¤Ý¤â²Ä°¦¤¤
º£²ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ö¤Á¤ã¤ó¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤¤Î¸÷·Ê¡£
ÂÎ¤ò¤Î¤Ó～¤È¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¡¢¿¤Ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¸«»ö¡£
Â¤Î»Ø¤Ï¸«»ö¤Ë³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤Ý¤Ï¤¯¤ë¤Ã¤È´Ý¤Þ¤Ã¤Æ±ß¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤È½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤³¤³¤Þ¤Ç¸«»ö¤Ç²Ä°¦¤¤¿¤Ó¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥³¥ó¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤Î¤Ó～¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬Â³½Ð
²Ä°¦¤¤¹õÇ¤Î¥³¥ó¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿
¥³¥ó¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¸«»ö¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤¬·Ý½ÑÅª¡×¡ÖÇÇØ¤¸¤ã¤Ê¤¤w¡×¡Ö¸å¤íµÓ¤Î³«¤¤¤¿»Ø¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¥³¥ó¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¤Î¤Ó～¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Î¥Ó¥¿ー¡ÊÆ°Êª¤ÈÊë¤é¤¹¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¹õÇ¤Î¥³¥ó¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤«¡¢Ç¤Î¥â¥º¥¯¤Á¤ã¤ó¡õ¥·¥¤¥¿¥±¤Á¤ã¤ó¡õ¡¢¥ª¥«¥á¥¤¥ó¥³¤Î¥¿¥Þ¥´¤Á¤ã¤ó¤È²á¤´¤¹Æü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤¹Æü¾ïÉ÷·Ê¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Î¥Ó¥¿ー¡ÊÆ°Êª¤ÈÊë¤é¤¹¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡Ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£