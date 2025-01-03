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A fast-rotator post-starburst galaxy quenched by supermassive black-hole feedback at z = 3 | Nature Astronomy
Astronomers detect black hole 'starving' its host galaxy to death
https://phys.org/news/2024-09-astronomers-black-hole-starving-host.html
Black hole spotted by James Webb Space Telescope ¡Èstarving¡É its host galaxy to death
https://cosmosmagazine.com/space/astronomy/black-hole-starving-galaxy-webb/
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