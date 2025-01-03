¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¹´Â«Îá¾õ¡×È¯ÉÛ¤Î¤Ê¤«¡Ä´Ú¹ñ¡¦ÂçÅýÎÎ¸øÅ¡ÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤Ï
¡¡¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤ò½ä¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÎÕú¡Ê¥æ¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ë¹´Â«Îá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¸½ºß¡¢¸øÅ¡ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤Î¸øÅ¡ÉÕ¶á¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2Æü¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢¹´Â«Îá¾õ¤Ï¡Ö°ãË¡¤ÇÌµ¸ú¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉÔË¡¹Ô°Ù¤òÁË»ß¤¹¤ë·Ù¸î¤ÏÀµÅö¤Ê¿¦Ì³¤À¡×¤È¶¯¤¯¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¤òÅ¬Ë¡¤Ë¿ë¹Ô¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜººÅö¶É¤È¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¾×ÆÍ¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢1ÆüÌë¡¢¸øÅ¡¼þÊÕ¤Ë½¸¤Þ¤ë»Ù»ý¼Ô¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ®¤¦¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤Î¸øÅ¡ÉÕ¶á¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2Æü¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢¹´Â«Îá¾õ¤Ï¡Ö°ãË¡¤ÇÌµ¸ú¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉÔË¡¹Ô°Ù¤òÁË»ß¤¹¤ë·Ù¸î¤ÏÀµÅö¤Ê¿¦Ì³¤À¡×¤È¶¯¤¯¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¤òÅ¬Ë¡¤Ë¿ë¹Ô¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜººÅö¶É¤È¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¾×ÆÍ¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢1ÆüÌë¡¢¸øÅ¡¼þÊÕ¤Ë½¸¤Þ¤ë»Ù»ý¼Ô¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ®¤¦¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£