Âç·¿Êä¶¯¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¥«¥®°®¤ëÀ¸¤¨È´¤¤Î°ïºà¡¡°Û¹ñ¤Ç³ÐÀÃµ¤ÇÛ¤Î20ºÐ¤â¡¢µð¿Í¼ã¼ê¤ËÌ²¤ë¡ÈÊõ¤Î»³¡É
ÀõÌî¡¢¥Æ¥£¥Þ¤é¼ã¼ê¤ÎÂçË¤¸õÊä¤¬Â¿¿ô
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿µð¿Í¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡¢¹ÃÈåÂóÌé¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¶õÁ°¤ÎÂçÊä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£ßõÎõ¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤ÇÁª½Ð¤·¤¿¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È5¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡5°Ì¤Ë¤ÏµþËÜâÃÅê¼ê¤òÁª½Ð¡£2024Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢1·³¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¹ë½£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¡¢6ÅÐÈÄ¤Ç2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.06¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¤Ë¤ÏÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤òÁª¤ó¤À¡£ÃæµþÂçÃæµþ¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢32»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.318¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÌçÏÆÀ¿¤äºäËÜÍ¦¿Í¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤ÈÆâÌî¿Ø¤ÎÁè¤¤¤ÏßõÎõ¤À¤¬¡¢¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï°éÀ®¤Î¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ³°Ìî¼ê¤òÁª½Ð¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î20ºÐ¤Ï2025Ç¯¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î15ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡£2°Ì¤Ë¤ÏËôÌÚÅ´Ê¿Åê¼ê¤òÁª½Ð¡£1·³¤Ç¤Ï3»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨6.10¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2·³¤Ç¤Ï20»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨2.07¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤ò1°Ì¤ËÁª½Ð¡£2Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤Ï1·³¤Ç40»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾Íè¤Î¼ç¼´¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢Íèµ¨¤³¤½¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¼è¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë