祇園のママがおすすめ！ 2025年にブレイクしそうな京都の日本料理

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。京都のスペシャリスト、祇園の宏美ママの予想は?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、食べログマガジンの人気連載「教えて! 祇園の宏美ママ」でお馴染みの宏美ママにお答えいただきます。

教えてくれる人

古川宏美(宏美ママ)

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ(4代目の現在は紹介制のお座敷バー)。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇(歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々)。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「祇園はりう」です

「祇園はりう」 出典:noburinskiさん

すでに予約が取れない日も多いので出したくない、でもいいお店やから出したいという葛藤の末紹介します。

お靴を脱いで上がると、足を下ろせる広々としたカウンター、個室もあり。

シンプルで真っ直ぐで丁寧、ご主人の優しいお人柄も表れてる季節のお料理コース、毎度ほっこり満たされます。和風ローストビーフや鴨、鹿などしっかりお肉のお皿も必ずあるのもうれしおす!

「焼物につけるあしらいでお酒がもう一杯飲めたら」とお酒もお好きなご主人と女将さん、日本酒もワインも幅広く揃えておられるので、お尋ねすると的確に出してくれはります。

コース料金は13,200円(税込)

器も素敵! 出典:noburinskiさん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「前田豊三郎商店」の「しまなみピッツァ」1,188円です

「しまなみピッツァ」 写真:お店から

<店舗情報>◆祇園 はりう住所 : 京都府京都市東山区常盤町161 KTMビル 1FTEL : 075-525-7058

連載させていただいている「教えて! 祇園の宏美ママ」ワインショップの回でも挙げた前田豊三郎商店さんで販売しているピザを推薦します。

ワインに合うものを中心に名店フードも冷凍で売ったはって、こちらのピッツァは解凍してフライパン、オーブン、ホットプレート等で焼くだけで、お店でいただくクオリティ!

しまなみの豊富な食材と国産小麦100%で日々一枚一枚手作りされてるピッツァが数種あり、1,188円からと価格もうれしおす。サイトからも購入可能。https://tabemin.com/

一枚一枚手作り 写真:お店から

<店舗情報>◆前田豊三郎商店住所 : 京都府京都市中京区東洞院三条下る三文字町220 八百一本館 2FTEL : 075-223-3567

