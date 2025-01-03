¡Úµð¿Í¡ÛÅê¼ê²¦¹ñ¤Î°ì³Ñ¤Ø¡¡°Û¹ñ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤âÀ¸¤«¤·ËÜ³Ê³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë20ºÐ¤Î¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡¡¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡ª¡×
µþËÜ¤ÏÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤«¤éÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î³èÌö¤À¡£
¡¡2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿ûÌîÃÒÇ·¤¬15¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¤â¼«¿È½é¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òµÏ¿¡£¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»³ºê°Ë¿¥¤â2·å¾¡Íø¤òµÏ¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁê¼ê¤ËÀäË¾¤ò¡ª ÃæÆü¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î²÷Åê¥·¡¼¥ó
¡¡µß±ç¿Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡Ê26H¡Ë¡¢¹âÍüÍºÊ¿¡Ê25H¡Ë¡¢¿·¿Í²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿Á¥Ç÷Âç²í¡Ê22H¡Ë¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛ¡Ê20H¡Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥±¥é¡¼¡Ê20H¡Ë¤È5¿Í¤¬20¥Û¡¼¥ë¥É°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤ò¸Ø¤ëÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤ËµþËÜ¿¿¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡µþËÜ¤È¤¤¤¨¤ÐÌÀË¹â¤«¤é2021Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°ÌÆþÃÄ¡£ÆþÃÄÅö½é¤«¤é189¥»¥ó¥Á¡¢80¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é¤Ê¤ë¡¢±¦¤ÎËÜ³ÊÇÉ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢3·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡£1·³¤Ç¤Ï4ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.60¡£2·³¤Ç¤Ï30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡1ÇÔ¡¢2¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨4.99¡£
¡¡¤Þ¤¿µþËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢7·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡ÊÉ±Ï©¡Ë¤Î²÷Åê¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤Î153¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢1²ó¤òÌµ°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤·¤Æ¥ª¥Õ¤Ï¹ë½£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢1¤«·îÈ¾¡¢ÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ6»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¡£ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤Î43»°¿¶¤È¹äÏÓ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Îº£¥ª¥Õ¤ÎÏÃÂê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹ÃÈåÂóÌé¤ÎFA°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¡¢µð¿Í¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÄó½Ð¤·¤¿¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28¿Í¤È¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¿ô¤ÎÃæ¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ20ºÐ¤Î¥í¥Þ¥óÏÓ¤Ï¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âµþËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍèµ¨¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÍèµ¨¡¢1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤«¡£º£¸å¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï