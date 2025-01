英語で「Nice to see you again（また会えて嬉しい）」と言われたときの返し方

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)。

何度か会ったことのある人に再会した際、「またお会いできて嬉しいです」と言われ、「私もです」と返すことがありますが、英語だとどのように表現するのでしょうか? そこで今回は、「It is nice to see you again.」や「Nice to see you again.」に対して、自分も同じ気持ちであることを伝えるときに使えるフレーズを紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「Nice to see you again」の返答フレーズ

「Nice to see you again.(また会えて嬉しいです)」と言われたとき、どのような英語で返したらいいかわかりますか? とっさの一言が出てこないときに使える、便利なフレーズをいくつか紹介していきます。

【1】I feel the same. 「同じ気持ちだよ」

【解説】「same(同じ)」という単語を使った表現です。「the」を付けるのを忘れないようにしましょう。「Nice to see you again.」と言われたとき以外にも、いろいろなシチュエーションで応用できる一言です。

【2】Same here. 「同じだよ」

【解説】「私も同じです」と言いたいときに使える短い一言。相手と同じ気持ちのときや、自分も同じ状況のときなどに使えます。また、飲食店で他の人が注文したものと同じものを頼みたいときにも「Same here.(同じものをください)」と言うことができます。

【3】Likewise. 「私もです」

【解説】「Me, too.」や「You, too.」などと同じ意味で使える英語です。「こちらこそ」という意味で使われることもあります。相手と同じ気持ちであることを伝えたいときに使えるシンプルで覚えやすい一言です。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新!

