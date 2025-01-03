ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¡¡È²æ¤¬²È¤Î¤ª»¨¼Ñ¡É¤Ê¤É¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¸ø³«¤Ë¡Ö°¦ÃÎÉ÷¡©¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¡Ê55¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²æ¤¬²È¤Î¤ª»¨¼Ñ¡×¤Ê¤É¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬²È¤Î¤ª»¨¼Ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»¨¼Ñ¡¢ÀÖÈÓ¡¢¼Ñ¤·¤á¤¬ÊÂ¤ó¤À¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¤«¤Ä¤òºÚ¡×¡Ö¹ÈÇò¤â¤Á¡×¡Öminayo¤´¤Ï¤ó¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¡×¡ÖÁ´¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦ÃÎÉ÷¤Î¤ª»¨¼Ñ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö´ØÅì¤Ç¤Ï¸«´·¤ì¤Ê¤¤¤ª»¨¼Ñ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï96Ç¯¤Ë¼Â¶È²È¤ÎÌðÅç¾»¼ù»á¤È·ëº§¡¢Ä¹ÃË¡¦ÌðÅç°¦Ìï¡¢¼¡ÃË¡¦ÌðÅçÌ¾·î¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤ÏÅÙ¡¹¡¢¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£