Æ¬¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¾¡ª¡×¡¡È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤ÉÔ¿¶¡¢¡È½õÄ¹¡É¤·¤¿½õ¤Ã¿Í¤Î¸ÀÍÕ
2010Ç¯¤ÎÅ·Ã«½¡°ìÏº»á¤ÏOPÀïÀä¹¥Ä´¤â¡Ä7·î¤Þ¤ÇÂÇÎ¨1³äÂæ¤È¶ì¤·¤ó¤À
¡¡Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¸µ¹Åç³°Ìî¼ê¤ÎÅ·Ã«½¡°ìÏº»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Î2010Ç¯¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤ÎÌîÂ¼¸¬ÆóÏº´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¯¡¢³«ËëÀï¡Ê3·î26Æü¡¢ÃæÆüÀï¡¢¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤È°ìÅ¾¤·¤ÆÂÇËÀ¤¬¼¾¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Çº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î1µå¤Ë¤â¤¦¡Ä¡Ä¡×¡£²Ã¤¨¤Æ½õ¤Ã¿Í¤«¤é¤Î¤Ò¤È¸À¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ·Ã«»á¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¡ÊÂÇÎ¨.396¤È¡Ë¥´¥ê¥´¥ê¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¡¢7·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.190¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤«Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î1µå¤¬¤â¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£
¡¡¤½¤Î1µå¤ÇÂÇ·â¤Ë¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¬¥Á¥ã¥Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤ì¤Ã¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤Î¡È°ÛÊÑ¡É¤òÆâÅÄ½ç»°ÂÇ·âÅý³ç¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯»¡ÃÎ¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Øº£¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¥Ü¡¼¥ë¡¢Ëº¤ì¤í¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬¤½¤³¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¡×¤ÈÅ·Ã«»á¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é¡¢¤¢¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£É¬Á³Åª¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£¤µ¤é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Ž¤¹Åç½õ¤Ã¿Í¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Ð¡¼ÆâÌî¼ê¤Î¤Ò¤È¸À¤À¡£¡Ö¤¢¤ÎÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢ËÍ¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤ò¥é¥¤¥ª¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃãÈ±¤Î¥í¥óÌÓ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¥Ü¥Ã¥µ¥Ü¥µ¤Î¡£¤Ç¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¤Ç³«Ëë¤ÈÆ±»þ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¥Ò¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡Ø²¿¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ã¤ÆÈ±·Á¤È¤«¤Ç¥²¥óÃ´¤°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î»þ¡¢¥Ò¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡Ø¤ªÁ°¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¾¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤Ò¤È¸À¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£ËÜÅö¤ËÄ´»Ò¤âÍî¤Á¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤â°¤¤¤³¤È¤Ï½Å¤Ê¤ë¡£4·î10Æü¤Î²£ÉÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¡Ö±¦¸ª¤¬È´¤±¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¡Ê²£ÉÍÊá¼ê¤Î¡Ë¶¶ËÜ¾¤µ¤ó¤È¸òºø¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÂÐÀï¤·¤¿¡ÈºÇ¶¯Åê¼ê¡É¤Ï´ä·¨¡ÄÄ¾µå¤âÊÑ²½µå¤â¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¡×
¡¡¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤òÅ·Ã«»á¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¡ÊÌîÂ¼¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¡ØÌÀÆü¤¤¤±¤ë¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¹Ô¤±¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢ÌÀÆü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Ëµå¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤Ã¤Æ¡£¼¼Æâ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄË¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£1µå¡¢ÂÇ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤è¤·¡¢Ëõ¾Ã¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤Î¿´°Õµ¤¤ÏÇã¤¦¤è¡£10Æü¤ä¤ë¤«¤é¡¢¼£¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê4·î23Æü¤Ë1·³¤ËÉüµ¢¡£¤À¤¬¡¢ÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î28Æü¤Î²£ÉÍÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤Ï1»î¹ç4ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ïº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡ÊÅê¼ê¤Î¡Ë»û¸¶¡ÊÁá¿Í¡Ë¤ËÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼ó¤¬Íî¤Á¤ì¤ÐGO¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç½Ð¤ÆÆóÅð»°Åð¡¢ÆóÅð»°Åð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÆüÆî³Ø±à»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¹äÏÓ¡¦»û¸¶¤È¤ÏÆ±¤¤Ç¯¡£¡Ö»û¸¶¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï»û¸¶À¤Âå¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¤è¤ê¸¦µæ¤·¤¿À®²Ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡5·î29Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊK¥¹¥¿µÜ¾ë¡Ë¤Ç¤Ï´ä·¨µ×»ÖÅê¼ê¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó3¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤â¥Û¥ó¥È¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¡¢±¿¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖËÍ¤Ï¡Øº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡Ø´ä·¨¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤â¡¢¤â¤¦¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âîµå¤Ç¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿»þ¤Î´¶³Ð¡£¥º¥Ü¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤â¥¹¥Ñ¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¹¥Ñ¡¢¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤òÅ·Ã«»á¤Ï¡Ö¡Êµå¼ï¡ËÁ´Éô¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤¿¤éÌµÍý¤À¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç1¡¢2¡¢3¤Ç¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢1¡¢2¡¢3¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÂçÅê¼ê¤«¤é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤âÉüÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï8·î°Ê¹ß¡£ÍÌ¾¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¤Ï¤½¤Î»þ¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë