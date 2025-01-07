²¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¤¢¤Î»Ò¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ú²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ Vol.26¡Û
¸¤»ô°ì¤Ï¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤Î¿Í¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Èà¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ 26ÏÃ
Åí»Ò¤ÈÅ¹Ä¹¤¬²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥¸¥á¡£
Åí»Ò¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤â¤½¤Î»ö¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ´¤Æ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¥Ï¥¸¥á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Ã¤½¤êÃÎ¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼¡¤Î¹ÔÆ°¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¤½¤ÎÆü¤ÏÅí»Ò¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ï¥¸¥á¤Ï¡Ö²¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌå¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¤¤¬¥Ð¥¤¥È½ª¤ï¤ê¤ËÅí»Ò¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅí¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤ÁÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤¦¥á¥¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥Ï¥¸¥á¤Ï²¿¤«¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤µ¤¡Ë