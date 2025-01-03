ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê²£¤Ð¤¤¡¡½øÈ×¤Î²¼¤²Ìá¤¹¡¡ÊÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨º¶¡á£Î£ÙºÄ·ô³µ¶·
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:28¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:28¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.244¡Ê+0.002¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.561¡Ê-0.008¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.781¡Ê+0.000¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.341¡Ê+0.003¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡£½øÈ×¤Ï²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤ÎÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬ÊÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²¼¤²¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£³£²¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£³£³¡Ë¤È¥¤ー¥ë¥É¥«ー¥Ö¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥×²½¤¬·ÑÂ³¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.244¡Ê+0.002¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.561¡Ê-0.008¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.781¡Ê+0.000¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.341¡Ê+0.003¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡£½øÈ×¤Ï²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤ÎÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬ÊÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²¼¤²¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£³£²¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£³£³¡Ë¤È¥¤ー¥ë¥É¥«ー¥Ö¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥×²½¤¬·ÑÂ³¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ