ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¥Õ¥¡¥ó¸øÊç¤ÇÇØÈÖ¹æ·è¤á¤ë¡ª¡©½©ÈÖ¹æ¡Ö£³¡×¡Ö£¶¡×¤Ï£±Ç¯¤«¤±¤ÆÁèÃ¥Àï
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö£³¡×¤È¡Ö£¶¡×¤òÉÕ¤±¤ëÁª¼ê¤ò¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç·è¤á¤ë¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¡Ö£³¡×¤Ï°úÂà¤·¤¿²ÃÆ£¹ë¤¬¡¢¡Ö£¶¡×¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬º£µ¨¤Ï¶õÈÖ¹æ¡£µåÃÄ¤Ïº£µ¨¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤·¡¢ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¼ø¤±¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¤È¤â¤ËµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å¤ß¤Î¤¢¤ëÈÖ¹æ¤À¡£ÎòÂå¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ï¡Ö£³¡×¤ÏÂç²¼¹°¡¢ÉÙÅÄ¾¡¡¢Çò°æ°ì¹¬¡¢Íî¹çÇîËþ¡¢ÅÄÃæ¸²ð¤é¡¢¡Ö£¶¡×¤ÏÇð¸¶½ã°ì¡¢ÅÄÃæ¹¬Íº¡¢ÃæÅÄæÆ¤é¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤ò¸å·Ñ¼Ô¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤«¤éÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¸øÊç¤À¡£¾ò·ï¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í³ÊÌÌ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Áª¼ê¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡Ìî¼ê¸þ¤±¤ÎÈÖ¹æ¤À¤¬¡¢Åê¼ê¤¬ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµåÃÄ´´Éô¤Ï¡ÖÌäÂêÌµ¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¡£Áª¼ê¤Ï¥×¥ì¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¶¤£±É¼¤òµá¤á¤Æ¡ÈÁªµó³èÆ°¡É¡£µåÃÄ¤Î´é¤È¤¤¤¦¤Ù¤ÈÖ¹æ¤ÎÁèÃ¥Àï¤ò£±¥·¡¼¥º¥ó¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£