¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª½Ð¤ÎðêÂÌÅ·¡¦¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¡¡º£µ¨¤ÏÂÎ½ÅÁý¤òÁÀ¤¦¥ï¥±¡Ö70kg¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¹£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼ç¤ËÂåÁö¤È¤·¤Æ£±£¸ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌîË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Â¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ£±£±·î¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¤ÆÌöÆ°¡£¡Ö¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÃË¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ðêÂÌÅ·¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¡½¡½Ãæ³Ø»þÂå¤ËÎ¦¾å¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜÎòÂå£²°Ì¤ÎµÏ¿¡Ê£¹ÉÃ£¹£¶¡Ë¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡Ê£²£µ¡áÅì¥ì¡Ë¤òÍÞ¤¨¤Æ£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î£²´§¤òÃ£À®¡£º£¤Ç¤â¡Ö¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÃË¡×¤È¤·¤Æ¼þ°Ï¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡¸Þ½½È¨¡¡ÀµÄ¾¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø£³Ç¯¤Î»þ¤Ç¤¹¤·¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦ÏÃÂê¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡ÊÎ¦¾å³¦¤Ç¡ËÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÀï¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½Â¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï
¡¡¸Þ½½È¨¡¡Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅì¤µ¤ó¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£¼þÅì¤µ¤ó¤Ïµ»½Ñ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÂÐ¹³¿´¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½¼þÅìÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï
¡¡¸Þ½½È¨¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢ÅðÎÝ²¦¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½¡½¤½¤Î¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤Ï
¡¡¸Þ½½È¨¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ·â¡Ê£²£´Ç¯¤ÏÂÇÎ¨£±³ä£¶Ê¬£±ÎÒ¡¢£³ÂÇÅÀ¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£Áªµå´ã¤òËá¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ½ÐÎÝ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â½ÐÎÝ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ä¡¢Ä¾µå¤Ë¿¶¤êÉé¤±¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ½Å¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½ÂÎ½Å¤Ï²¿¥¥í¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡¸Þ½½È¨¡¡º£¡¢£¶£¶¥¥í¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢£·£°¥¥í¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¡£¥ª¥Õ¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ÎÉÑÅÙ¤â½ÅÎÌ¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÀ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¶ÚÆùÎÌ¤ò¾å¤²¤¹¤®¤Æ¤âÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë
¡¡¸Þ½½È¨¡¡ÂÂ®¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£