¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û±ýÏ©£Ö¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¡ÖÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¡¡ÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯Âç²ñ¤Î¼ºÂ®
¡¡Æ±¤¸²á¤Á¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡½¡½¡£Âè£±£°£±²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢£²Æü¡á£µ¶è´Ö£±£°£·¡¦£µ¥¥í¡Ë¤Î±ýÏ©¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬£µ»þ´Ö£²£°Ê¬£°£±ÉÃ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£·ÅÙÌÜ¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÀïÁ°¤«¤é¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¤Ã¤Á¤êÄºÅÀ¤ÎºÂ¤òÃ¥¼è¡£½ªÈ×¤ÎµÕÅ¾·à¤ÇàÉé¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿²¦¼Ô¤Ï¡¢£²Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÎäÀÅ¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¼ó°ÌÃæÂç¤È£´£µÉÃº¹¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿£µ¶è¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ù¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡¢£³¡¦£¶¥¥íÉÕ¶á¤Çº¹¤¬£µ£´ÉÃ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¡£¾å¤ê¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹ï¤ß¡¢º¹¤ò¤ß¤ë¤ß¤ë½Ì¤á¤¿¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£±¥¥í¤¢¤¿¤ê¤Ç°ìµ¤¤Ë£±£°ÉÃ¤°¤é¤¤½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤³¤ì¤Ï¾®Í°±àÁ°¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¾¡¤Á¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¼ãÎÓ¤Î£µ¥¥íÉÕ¶á¤«¤Ê¡×¤È²óÁÛ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¡¢ºÇ½é¤Ë°²¥Î¸Ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Ï´°Á´Í¥¾¡¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿£²£°£²£±Ç¯Âç²ñ¤Ï±ýÏ©¤Ç£±£²°Ì¤ÈÂç¼ºÂ®¡£³ÆÁª¼ê¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¾Ç¤ê¤¬»õ¼Ö¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¡£¡Ö¾¡¤Æ¤ë¾¡¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢°Õ³°¤ÈÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅö»þ¤ò¼«µÔ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ³°¤«¤éÂçËÜÌ¿¤È¾Î¤µ¤ì¤¿º£Âç²ñ¤ÏÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡££±¶è¡¦±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£±£°°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¡¢£³¶è¡¦ÄáÀîÀµÌé¡Ê£´Ç¯¡Ë¤âËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¾Áª¼ê¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¥«¥Ð¡¼¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¯¤·£±¶è¡¢£³¶è¤È¥â¥¿¥â¥¿¤·¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±ØÅÁ¤Ï¥Á¡¼¥àÀï¡£¤½¤ì¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡£º£²ó¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÏËÜÈÖ¤ÎÌó£±¤«·îÁ°¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î½¸ÃÄ´¶À÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¶¯²½¥×¥é¥ó¤¬¶¸¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡ÖÁá¤á¤ËÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡ÖÀÄ»³¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Ç¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤òÄ´À°¡£Á°²óÂç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£²£°Ç¯°Ê¾å¤Î»ØÆ³Îò¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á½Ñ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¼«¿®¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤È¤â¤Ë£³°Ì¡£¹ñ³Ø±¡Âç¤Ë£²´§¤òµö¤¹¤â¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈ¢º¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ°¤¸¤ëµ¤ÇÛ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ï¤ËÂÙÁ³¼«¼ã¤Î¹½¤¨¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¬ÀÄ³ØÂç¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¼ºÇÔ¤òÎÈ¤ËÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ëÀÄ³ØÂç¡££³Æü¤ÎÉüÏ©¤Ï¡Ö¡Ê£¶¶è¡Ë»³²¼¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¢ÌîÂ¼¡Ê¾¼Ì´¡á£´Ç¯¡Ë¤¬¸åÂ³¤Ë£³£°ÉÃ°Ê¾åÎ¥¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥é¥ó¤Ç£·¡¢£¸¡¢£¹¡¢£±£°¡Ê¶è¡Ë¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÆ¨¤²¤òÀë¸À¡£Âç¼êÄ®¤Ç¾Ð´é¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£