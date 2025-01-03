ÃæÆü¡¦°æ¾å´ÆÆÄ¡¢µ´Ìç¹îÉþ¤Ø¥Ê¥¤¥ó¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤òÃíÆþ¡¡ºòµ¨¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç10ÇÔ1Ê¬¤±¤â
¡¡¡Èµ´Ìç¡É¹îÉþ¤Ø¡¢ÃæÆü¡¦°æ¾å´ÆÆÄ¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤ò¥Ê¥¤¥ó¤ËÃíÆþ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤í¡¢¤È¡£¥ª¥ì¤Ï²«¿§°ì¿§¤ÎÂç´Ñ½°¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤áÂ©¤¬²÷´¶¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòµ¨10ÇÔ1Ê¬¤±¤È¡¢°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Ë¤Þ¤ó±ä¤¹¤ë¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ë¡£°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤Ï¡¢06Ç¯8·î30Æü¤Îºå¿ÀÀï¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó2»àÌµÁö¼Ô¤ÇÂåÂÇ½Ð¾ì¤·¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡¢Åö»þ¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤ØÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢±äÄ¹12²ó°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¤¶¤ï¤Ä¤¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²°³°¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¡¢É÷¤«¡¢ÅÚ¤Ë¼å¤¤¤Î¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢Å¨ÃÏ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀïÎÏ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡ºòµ¨¡¢¼Ú¶â10¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯ÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬µÕ½±¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£