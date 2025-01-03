º£Ç¯ÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¡ÖºÇ¶¯¤Î¤Ò¤È»®¡×¡£Åìµþ¤Î¥°¥ë¥á¥·¡¼¥ó¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¡È¿©¤Î¸¿Í¡É¤¬Áª¤Ö8¿©
¿©¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡¢¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¤äÅì¥«¥ì¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤À¡ÖºÇ¶¯¤Î¤Ò¤È»®¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
µ®Êý¤Î¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¤Ò¤È»®¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
ÊÔ½¸Ä¹Îò¤â£¸Ç¯ÌÜ¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖFEELCYCLE¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢½µ£²¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¡£ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤»¤¤¤«¡¢Áé¿È¤»¤º¡£
£±¡¥Åì¥«¥ì¤Î´ÇÈÄÊÔ½¸Ä¹¤¬Áª¤ó¤À¤Ò¤È»®¤Ï¡Ä¡Ä
¡ØÃæÌÜ¹õ ¼ã¶¹¡Ù¤Î¡Ö°ËÀª³¤Ï·¤Î¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥»¥¦¡×
¡È×¸µé¤Î´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ç¶Ã¤¤Î¥±¥¸¥ã¥ó¤È½Ð¹ç¤¦¡É
²È¤«¤éÄø¶á¤¤¡ØÃæÌÜ¹õ ¼ã¶¹¡Ù¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤ÆÍèÅ¹¡£¿©ÄÌ¤¿¤Á¤ä¶È³¦¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢Ê·°Ïµ¤¤âßê¤Ó¤ä¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÅì¥«¥ì¤À¡ª¡×¤È»×¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤ò´ðËÜ¤Ë´Ú¹ñ¥°¥ë¥áÆÃ½¸¤ò·×²è¡Ê10·î¹æ¤Ï¤Þ¤ÀÇã¤¨¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ª¼è¤ê´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ë¡£
¤Í¤Ã¤È¤ê´Å¤¤°ËÀª¥¨¥Ó¤ò¹ë²÷¤Ë»È¤¦¥»¥ó¥¹¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡£
¥³¡¼¥¹¡ï22,000¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤À¤¬¡¢µÇ°Æü¤Ê¤É¤Ëº£¸å¤âÄÌ¤ª¤¦¤È»×¤¦¡£
¡Ú¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä2024Ç¯¤Î¡ÖºÇ¶¯¤Î°ìÇÕ¡×¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡Û
¡ØTokyo Confidencial¡Ù¤Ç°û¤ó¤À¡ÖTOKYO BANANA COLADA¡×¤Ë¿¼¤¯¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡ª
Í§¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆºÇ¶á¤è¤¯¹Ô¤¯¥Ð¡¼¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿°ìÇÕ¡£¤«¤ÎÅìµþÌÃ²Û¤òÌÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÉÊ¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¹Á¶è¤ÎÌë·Ê¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ð¡¼¤Î³«Êü´¶¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£
¿©¤Ò¤È¶Ú40Ç¯Í¾¤ê¡£Ìó£²Ëü¸®°Ê¾å¤Î°û¿©Å¹¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡£¿·¤·¤¤¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ä¤ª¤Ë¤®¤êÅ¹¤Ë¤âÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£
£²¡¥¿©¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Áª¤ó¤À¤Ò¤È»®¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ø¸×·Ê¸®¡Ê¥Õ¡¼¥¸¥ó¡Ë¡Ù¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¹õ¸ÕÜ¥ßÖ¤á¡×
¡È³®Àû¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥·¥§¥Õ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤Ë´¿´î¡É
¡ØÃæ²Ú¹áºÌ JASMINE¡Ù¤Ë¤¤¤¿º¢¤«¤éÃÎ¤ë»³¸ýÍ´²ð¥·¥§¥Õ¡£Ãæ¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¸å¡¢¡Ø¸×·Ê¸®¡Ù¤Î¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
Æù´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥ìÆù¤ò¥µ¥¤¥³¥í¾õ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Íø¤¯¡Ö¸×·Ê¸®¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£ ¹õÌÓÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¥Ú¥ó¥¸¥ã»º¹õ¸ÕÜ¥ßÖ¤á¡×¡£
¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½ÌÌ¤Î¿©´¶¤È¡¢Ãæ¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Æù¼Á¤ÎÂÐÈæ¤ËËË¤¬´Ë¤ß¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ú¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä2024Ç¯¤Î¡ÖºÇ¶¯¤Î°ìÇÕ¡×¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡Û
¡Øapothéose¡Ù¤Ç°û¤ó¤À¡ÖÎÐÃã¡×¤ò»¿Èþ¤·¤¿¤¤¡ª
¤³¤Á¤é¤Ç¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¹âÍüÃã±à¡×¤Î¡Ö¤µ¤¨¤ß¤É¤ê¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤ë»Ý¤ß¤ä´Å¤ß¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¤ªÃã¹¥¤¤Î»ä¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç½Ð¤¹¥»¥ó¥¹¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¤«¤éÂç½°¼ò¾ì¤Þ¤Ç°¦¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¡£»¨»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡Ø¼«Ê¬»Ë¾åºÇÂ¿¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤â¡£
£³¡¥¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÊÐ°¦¤¹¤ë·òÓ·²È¤¬Áª¤ó¤À¤Ò¤È»®¤Ï¡Ä¡Ä
¡ØÝæÊ¬¡Ù¤Î¡ÖÝæÊ¬¤ÎËÀ¼÷»Ê¡×
¡ÈËÀ¼÷»Ê¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹Èþ°Õ¼±¤ËËþ¤Á¤¿°ïÉÊ¡É
¡ØÝæÊ¬¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÅÉ÷¤Ê°õ¾Ý¤ÎÅ¹Ì¾¤È¤ÏÂÐ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¤¢¤ëÎÁÍý¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤Î¥æ¡¼¥´¡¦¥Ú¥ì¡á¥¬¥ê¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¡£
µþÅÔ¡ØµÆÇµ°æ ËÜÅ¹¡Ù¤È¶äºÂ¡Ø¥¨¥¹¥¥¹¡Ù¤Ç¤Î½¤¶È·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡¢ÁÐÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½ÏÃÎ¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤Î¡ÖÝæÊ¬¤ÎËÀ¼÷»Ê¡×¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä½ÅÁØÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÃÇÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤â·×»»¤µ¤ì¿Ô¤¯¤·¤¿¡ÈºÍ¿§·óÈ÷¡É¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä2024Ç¯¤Î¡ÖºÇ¶¯¤Î°ìÇÕ¡×¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡Û
¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¥Ç¥£¥¯¥¹¡×¤¬ËèÆü·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ª
Ä¹Ç¯°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«ºî¤Î´Å¼ò¡õ·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó´Æ½¤¤Îµ¡Ç½ÀÀÄ½Á¡Ö·¯Åç²È¤ÎÄ«½Á¡×¤È¤È¤â¤ËÄ«¤Î½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿¢Êª¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬¤¢¤êÅ´Ê¬¡õ¥Ó¥¿¥ß¥óB·²ËÉÙ¤Ê·ò¹¯°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£
Æù¤òÎÈ¤ËÀ¸¤¤ëÆù¿©·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤±¤ÐÅìÀ¾ÆîËÌ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¤¬¥â¥Ã¥È¡½¡£¥¿¥³¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î¥¿¥³¥¹¹ÔµÓ¤¬¹±Îã¤Ë¡£
£´¡¥»ÍÏ»»þÃæ¿©¤ËÌ´Ãæ¤Ê¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Áª¤ó¤À¤Ò¤È»®¤Ï¡Ä¡Ä
¡ØÅ·¤×¤é ¤¢¤é¤¿¤ß¤«¤ï¡Ù¤Î¡Ö¤¤¹¤ÎÅ·¤×¤é¡×
¡ÈÅ·¤×¤é¤Î¿À¤Ë·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿Å¹¼ç¤Îµ»¤ËÓ¹¤ë¡É
¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤·¤¿¡ØÅ·¤×¤é ¤¢¤é¤¿¤ß¤«¤ï¡Ù¤Î¤Ò¤È»®¡£Å·¤×¤é¤Î¿ÀÍÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ø¤ß¤«¤ïÀ§»³µï¡Ù¤ÎÁá²µ½÷Å¯ºÈ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤ÀÅ¹¼ç¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤ÈÀÅ¤«¤Ê¾ðÇ®¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°ìÎ®¤Î»Å»ö¤òÆ§½±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Îµ»¤òËá¤³¤¦¤ÈÀÚâø¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ·¤×¤éÊ¸²½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÄê´üÅª¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä2024Ç¯¤Î¡ÖºÇ¶¯¤Î°ìÇÕ¡×¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡Û
¡ØÆüËÜÎÁÍý º¡¤Î²Ö¡Ù¤Ç°û¤ó¤À¡ÖîÁ´ê¡Ê¤Ò¤¬¤ó¡Ë ÂÇ¿å¡×¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡ª
Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¡Ö¸¸¤Î¼ò¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëîÁ´ê¡£¤³¤Î²Æ¼ò¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÖ¤ä¤«¡£
¤ª¼òÃ´Åö¤Î¤¢¤¤¤³¤µ¤ó¤¬Áª¤ÖÆüËÜ¼ò¤¬½¨°ï¤Ç¡¢Ä¹²¬¤Ë¹Ô¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡Øº¡¤Î²Ö¡Ù¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¿´î¡ª£²·î¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÌµ»ö¹ç³Ê¡£¹ç³ÊÈ¯É½ÍâÆü¤«¤é¤ÎÊ¡²¬Î¹¹Ô¤Ç¤Ï°ìÈÕ¤Ç£¹¸®¤ò¥Ï¥·¥´¤·¤Æ¡¢£²¸®¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£
£µ¡¥¿©¤ò°¦¤·Â³¤±¤ë¥¨¥Ó¥ª¥¸¤¬Áª¤ó¤À¤Ò¤È»®¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ø¤¦¤Ê¤® ¤¤¿¤ª¡Ù¤Î¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×
¡È½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥ê¤Õ¤ï¿©´¶¤Ë±·¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡É
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¤Ï±·¤ÈÎµÅÄÍÈ¤²¤ò½ÐÁ°¤Ç¼è¤ë²ÈÄí¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¿©Âî¤Ç±·½Å¤Î³¸¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Î¤¢¤Î¹·¤ê¤Ï¡¢º£¤Ç¤âµ²±¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÎ¿Í¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿Åìµþ±ØÄ¾·ë¤Î¡Ø¤¦¤Ê¤® ¤¤¿¤ª¡Ù¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤¢¤ë±·ÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¤Îµ»¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¾ø¤µ¤º¤Ë¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢³°¥Ñ¥ê¥ÃÃæ¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤«·ÁÍÆ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÊÂ¤Ð¤º¤È¤âÆþ¤ì¤ëµ¤·Ú¤µ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤·¡ª
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§¤¦¤Ê¤® ¤¤¿¤ª
½»½ê¡§ÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£±-£¶-£´ ´Ý¤ÎÆâ¥ª¥¢¥¾ £¶F
TEL¡§03-3212-2626
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡Ú·î¡Á¶â¡Û¥é¥ó¥Á 11:00¡Á¡ÊL.O.14:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Ê¡¼ 17:00¡Á¡ÊL.O.21:30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡Û¥é¥ó¥Á 11:00¡Á¡ÊL.O.14:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Ê¡¼ 17:00¡Á¡ÊL.O.21:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡Ê»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼10ÀÊ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë34ÀÊ¡¢¾®¾å¤¬¤ê·¡¤ê¤´¤¿¤Ä20ÀÊ¡¢¸Ä¼¼£³¡Ê16ÀÊ¡Ë
¡Ú¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä2024Ç¯¤Î¡ÖºÇ¶¯¤Î°ìÇÕ¡×¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡Û
¡ØDIVE TO WINE JINGUMAE¡Ù¤Ç°û¤ó¤À¡Ö¥ë ¥Ü¥ï ¥À¥¸¥å¡¼¥ë ¥â¥ó ¥×¥Æ¥£ ¥Ö¥é¥ó¡×¤Ë¥ï¥¤¥ó°¦¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡ª
°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ç2020Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Ò¥à¥í¥Ã¥É¤È¤¤¤¦BOØWY¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ö¥É¥¦ÉÊ¼ï¡£
¶â´»¤ä¥Ù¥Ã¥³¥¦°»¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¥ï¥¤¥ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¥°¥ë¥á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡¢¥Æ¥ê¥ä¥¤ÎÂåÉ½¡£ËÜÇ¯¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Å¹¡Øamorphous¡Ù¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¼Â¸½¡£
£¶¡¥¿Í¤ò·Ò¤²¤ëÎáÏÂ¤Î¥°¥ë¥á²¦¤¬Áª¤ó¤À¤Ò¤È»®¤Ï¡Ä¡Ä
¡ØLol.¡Ù¤Î¡Ö¥í¥ë¤Î¥«¥Ë¥ß¥½¥³¥í¥Ã¥±¡×
¤â¤È¤â¤ÈÌ±²È¤À¤Ã¤¿·úÊª¤ò²þÁõ¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤Ë¤¢¤ë¡È¥«¥Ë¥ß¥½¡É¤«¤é¡¢¥«¥Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥Ë¥ß¥½¤Î¹á¤ê¤È¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥«¥Ë¤¬¼çÌò¤ÎÎÁÍý¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£
¥³¥í¥Ã¥±¤Î³µÇ°¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë2024Ç¯ºÇ¶¯¤Î°ìÉÊ¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§Lol.
½»½ê¡§¹¾Åì¶èÀ¶À¡£²-£µ-£³
TEL¡§03-6824-7014
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:00¡Á¡ÊL.O.23:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼£¸ÀÊ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë14ÀÊ
¡Ú¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä2024Ç¯¤Î¡ÖºÇ¶¯¤Î°ìÇÕ¡×¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡Û
¡Øamorphous¡Ù¤Ç°û¤ó¤À¡Ö¥¸¥ã¥Î ¥ä¥ó¡¦¥É¥¥¥ê¥å¡¼¡×¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤È´¶Ã²¤·¤¿¡ª
¥ä¥ó¡¦¥É¥¥¥ê¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥´¡¼¥Ë¥å¤Î¿·±Ô¤Ê¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤²È¡£
ÍÌ¾¤É¤³¤í¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤½¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯¡£Ì£¤â¥é¥Ù¥ë¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¡£
Éã¤¬µþÅÔ¤Ç¤¦¤É¤óÅ¹¡Ø¿¿ÂÇ ±ÑÂ¿Ï¯¡Ù¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èþ¿©¤Ë³«´ã¡£º£Ç¯70ºÐ¤Ç¤â³èÈ¯¤ÊÉã¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¤ËÁ´¹ñ¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¡£
£·¡¥Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼22Ëü¿Í¤Î¥°¥ë¥Þ¥ó¤¬Áª¤ó¤À¤Ò¤È»®¤Ï¡Ä¡Ä
¡Øò¿°ì¹¬¡Ù¤Î¡Ö¥È¥í¾¾¡×
¡ÈÂÈË¤¯ÄÌ¤Ã¤¿»¥ËÚ¤ÎÌ¾Å¹¤Î°ì´Ó¤Ë¼ÍÈ´¤«¤ì¤ë¡É
»¥ËÚ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¿©ÄÌ¤¿¤Á¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿ò¿Å¹¤¬¡¢¶äºÂ¤Ë¿Ê½Ð¡£
¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥È¥í¾¾¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¿¿»÷½ÐÍè¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë°ïÉÊ¡£¤Ò¤È¤¯¤Á³ú¤á¤Ð¡¢¾¾Âû¤Î¥¨¥¥¹¤È¤Þ¤°¤í¤Î»é¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¡¢¤¤Î¤³¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
Ã±¤Ë¹âµé¡ß¹âµé¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼çÌò¤Î¾¾Âû¤Î¹á¤ê¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢´°àú¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»¥ËÚ»þÂå¤«¤é¡¢£³¥ö·î¤Ë£±²ó¤Û¤É¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§ò¿°ì¹¬
½»½ê¡§Ãæ±û¶è¶äºÂ£µ-11-12 ÆüÁíÂè26¥Ó¥ë £³F
TEL¡§Èó¸ø³«
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡Î°ìÉô¡Ï17:30¡Á19:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÆóÉô¡Ï20:30¡Á22:30
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼£¸ÀÊ
¢¨WEBÍ½Ìó¤Î¤ß
¡Ú¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä2024Ç¯¤Î¡ÖºÇ¶¯¤Î°ìÇÕ¡×¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡Û
¡ØRestaurant Naz¡Ù¤Ç°û¤ó¤À¡Ö¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ËÌ¤Á½Í¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡ª
·Ú°æÂô¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î»Ý¤ß¤È¹á¤ê¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥Ð¥Á¤Ã¤È¹ç¤¦´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤â¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤âÁª¤ÓÆñ¤¤¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
µû²°¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢²È¶È¤Ï·Ñ¤¬¤º¤ËÆù¤ò¾Æ¤¯Æü¡¹¡£½µ£µÆü¤Ï¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¡¢Ãø½ñ¡ÖÆù¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤òÈ¯Çä¡£
£¸¡¥360ÆüÏÂµí¤ò¿©¤¹¡ÈÆù¥Ð¥«¡É¤¬Áª¤ó¤À¤Ò¤È»®¤Ï¡Ä¡Ä
¡ØEN DAIKANYAMA¡Ù¤Î¡Ö¿À¸Íµí¥Ö¥ì¥¶¥ª¥é¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡×
¡ÈÏÂµí¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤ÎÈæÎà¤Ê¤°ïÉÊ¤Ë¤·¤Ó¤ì¤ë¡É
½éÍèÅ¹¤ÎºÝ¡¢¤¹¤°¤Ë¼¡¤ÎÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤¿¤Û¤É¡¢ºÇ¶¯¤ÎÅ¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
À¾ÍÎÎÁÍý¤ÈÏÂµí¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤ò´®Ç½¤Ç¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¼Ñ¹þ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆùÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢ÏÂµí¤ÎÀ¸¥Ï¥à¡Ö¥Ö¥ì¥¶¥ª¥é¡×¡£Ìó£±Ç¯½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ÏÂµí¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤Èµí»é¤Î´Å¤ß¤¬ÀäÉÊ¡£
¤³¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¾è¤»¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤âìÔÂô¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¤Ò¤È»®¤Ç¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§EN DAIKANYAMA
½»½ê¡§½ÂÃ«¶èÈ»³Ä®13-13 ¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥¦¥¨¥¹¥È AÅï B£±F
TEL¡§03-4570-8600
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡Î°ìÉô¡Ï17:00¡Á20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÆóÉô¡Ï20:30¡Á23:00
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼£¹ÀÊ¡¢¸Ä¼¼£²¡Ê10ÀÊ¡Ë
¡Ú¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä2024Ç¯¤Î¡ÖºÇ¶¯¤Î°ìÇÕ¡×¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡Û
¡Ø¤¦¤é¾¾¡Ù¤Ç°û¤ó¤À¡ÖÄ¶ÆÃµé¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¡×¤ÈÆù¤ÎÁêÀ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡ª
¾ÆÆù¤Ë¹ç¤¦¤ÈÍ§¿Í¤Ë´«¤á¤é¤ì¡¢¡Ø¤¦¤é¾¾¡Ù¤Ç¹ÈÃãÀìÌçÅ¹¡Ø¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥Æ¡¦¥é¥ô¥©¥ó¥É¡Ù¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£
¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤Ç¡¢¾ÆÆù¤¬·Ú¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª
▶¤³¤Î¤Û¤«¡§¥¹¥Ê¥Ã¥¯ÊÐ°¦¥é¥¤¥¿¡¼¤¬°û¤ßÊâ¤¤¤Æ²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡ªÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤«¤éÉ³²ò¤¯¡¢ÃÓ¿¬¡¦»°½É¤Î¿¼Ìë¤ÎÁÇ´é