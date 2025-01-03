¡Ú1·î3Æü ¤¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¡ÛËÌÎ¦¤ÈËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¡¡´ØÅì¤Ë¤ï¤«±«¡¢ÆâÎ¦¤Ç¤ÏÀã¤¬º®¤¸¤ë²ÄÇ½À
¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
¤¤ç¤¦¤ÏËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤ÏËÌÎ¦¤Î»³±è¤¤¤Ç¡¢¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤Ï°ìÉô¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¡¢ÆâÎ¦¤Ç¤ÏÀã¤¬º®¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÊ¿ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¹ß¤Ã¤Æ¤âÀÑ¤â¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤â¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
Á´¹ñÅª¤Ë¤¤Î¤¦¤è¤êÄã¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤Ï9¡î¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¤è¤ê5¡îÄã¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÆüÃæ¤âÉ¹ÅÀ²¼¤Ç¡¢¿¿ÅßÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½é·Ø¤Ê¤É¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤µ¤ì¤ëºÝ¤ÏËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£½µ´ÖÍ½Êó
¤¢¤¹¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÀã¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·îÍËÆü¤«¤é²ÐÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¿åÍËÆü¤´¤í¤«¤é¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏºÆ¤ÓÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÅª¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£