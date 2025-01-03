¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥ª¡¼¥ëÊ¡²¬»ÙÉôÀª¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡ÖÂè55²óÊ¡²¬¸©ÆâÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ï5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¤¢¤ê¡¢3Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£

¡¡¸·¤·¤¤Á°ÉÕ¤±Äú¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¿ÊÆþ¤ÏÏÈ¤Ê¤ê3ÂÐ3¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¡£¥¤¥ó¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤ÏÃÓ±Ê¡£¥°¥¤¥°¥¤¿­¤Ó¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥ì¡¼¥¹Â­¤ÏÈ´·²¤Î¥ì¥Ù¥ë¡£°²²°5ÅÙÌÜ¡¢2Ç¯Ï¢Â³Àµ·î³«ºÅV¤Ø¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÁ´½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤ß¤À¡£

¡¡4ÆüÌÜ¤«¤é4Ï¢¾¡¤Î¿·³«¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµ¡ÉÒ¤Ë1¥Þ¡¼¥¯ÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬ÃçÃ«¤Ë¤â±Ô¤¤º¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¡£´äºê¤Ï³ÑÅÙÎÉ¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à¡£

¡¡¡ã1¡äÃÓ±ÊÂÀ¡¡½ÐÂ­¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¡£²ó¤êÂ­¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¹Ô¤­Â­¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿­¤Ó¤Ï¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°­¤¯¤Ê¤¤¤·Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£Àµ·îÀï¤È¤«Âç¤­¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

¡¡¡ã2¡äÃçÃ«ñ¥¿Î¡¡²ó¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤·¤ÆÁ°¤Ë²¡¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ç¤¨¤Ð½ÐÂ­¤â¿­¤Ó¤â¤¤¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ÆÍ¥¾¡Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Êý¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÂ­¡£

¡¡¡ã3¡ä¿·³«¹Ò¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¥Ð¥é¥ó¥¹·Ï¤Ç¾å°Ì¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£2ÆüÌÜ¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï¤É¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡¡ã4¡ä´äºêÀµºÈ¡¡Â­¤ÏÉáÄÌ¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Æ°­¤¯¤Ê¤¤¡£

¡¡¡ã5¡ä¹¬Ìî»ËÌÀ¡¡¿­¤Ó´ó¤ê¤ÇÂ¾¤ÎÂ­¤ÏÉáÄÌ¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢½®¤Î¸þ¤­¤â°­¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£

¡¡¡ã6¡äÁ°ÅÄ·òÂÀÏº¡¡Æ»Ãæ¤Î´¶¤¸¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÂ­¤¬ÆÃ¤ËÎÉ¤¯¤Æ¾å°Ì¤ÎÂ­¡£6¥³¡¼¥¹¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£