◆King & Prince、2部構成でFC会員限定配信

【モデルプレス=2025/01/03】King & Prince・Snow Man・SixTONES・なにわ男子ら「STARTO ENTERTAINMENT」所属タレントが、2024年の大晦日に生配信を実施。多くの反響が寄せられている。King & Princeは、ファンクラブ会員限定で19時から「King & Princeととしのせ」、23時30分から「King & Princeととしこし」(よる11時30分〜)を配信した。

◆Snow Man、ユニットシャッフル・「初心LOVE」カバーも

◆SixTONES、毎年恒例ジャンケンで新リーダー決定

◆なにわ男子「カウコン感」溢れるオープニングが話題

◆KinKi Kids、DOMOTOに改名発表

配信後には公式X(旧Twitter)でも、2025年に2人体制になって初となるドームツアー「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」を開催することを発表した。Snow Manは「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日!2024 − 2025〜」と題し、20時30分〜と23時30分〜の2部構成で配信。過去に披露されたグループ内のユニット曲を、メンバーをシャッフルした“今夜限りの特別ユニット”で歌唱した人気企画「ユニットシャッフルGP」に加え、新企画「みんなと楽しむ大晦日 ベストヒットメドレー」ではHey! Say! JUMPの「DEAR MY LOVER」やなにわ男子の「初心LOVE」などをカバーした。SixTONESは1部(19時30分〜)の配信をファンクラブ会員向けにFAMILY CLUB onlineにて、2部(23時30分〜)の配信をSixTONES公式YouTubeチャンネルにて実施。2部の「年越し生配信」では、毎年交代制で元旦のジャンケンで決定する恒例のリーダー決めも行われ、2025年のリーダーは森本慎太郎に決定した。なにわ男子は、グループの公式YouTubeチャンネルにて「なにわ男子と年跨ぎ2024→2025 大晦日も全力アイドル界隈!Alphaの輝きに吸い込まれ あなたも100%なにわにコイスル◆ ありがとうを心から伝えたい生配信」(◆はハート)を実施。22時15分頃よりLIVEパート、23時45分頃より年越しカウントダウンパートの2部構成となった。また、LIVEパートのオープニングでは、過去のカウントダウンコンサートの放送を思わせる、タイトルを読み上げるナレーションとロゴが飛び出す映像で開幕し「なにわちゃんの生配信、カウコンみたい!」「オープニングのカウコン感(泣)」と反響が寄せられた。23時51分からグループの公式YouTubeチャンネルにて配信された「KinKi Kids Concert 2024-2025 DOMOTO」にて、堂本剛・堂本光一はKinKi KidsからDOMOTOへの改名を発表。改名を考え始めた時期について光一は「2年ぐらい前から話していたことではあった」と打ち明けていた。ほかにもAぇ! group・Kis-My-Ft2・Travis Japan・Hey! Say! JUMP・WEST.ららが生配信、NEWSは動画配信を行い、大晦日を盛り上げた。ファンからは「今年も生配信たくさんで最高だった」「幸せをありがとう」「1日とても充実してた」「また一緒に年を越せて嬉しかった」などと反響が多く寄せられていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】