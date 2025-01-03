¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯1·î3Æü(¶â)¡Ö¥Ï¥à¤È¥´¥Ü¥¦¤Î¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥Ï¥à¤È¥´¥Ü¥¦¤Î¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¡× ¡Ö¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡× ¡Ö¥Û¥¦¥ì¥óÁð¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¤ª¤»¤Á¤¬Â³¤¯¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ä¥«¥ì¡¼Ê´¤ò»È¤Ã¤¿ÍÎ¿©¤Î¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ï¥à¤È¥´¥Ü¥¦¤Î¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹
¥Ï¥à¤ÈÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¡£¥Ï¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§444Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
¥Ï¥à (²ô)3~4cm
¥´¥Ü¥¦ 1/2ËÜ ¶Ì¥Í¥® 1/2¸Ä
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò Âç¤µ¤¸2
Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
±ö Å¬ÎÌ ¿å Å¬ÎÌ ¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ
Ä´Íý»þ´Ö¤Ë¿»¿å¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥à¤Ï5mm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥´¥Ü¥¦¤ÏÊñÃú¤ÎÇØ¤Ç±ø¤ì¤ò¼è¤ê¡¢¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿å¤ËÊü¤Ä¡£¶Ì¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¤ªÊÆ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¿å¤òÊ¬ÎÌÀþ¤Þ¤Ç²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤Æ¤·¤Æ¿æ¤¯¡£
Ä´Íý»þ´Ö¤Ë¿æ¤¯»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
3. 10Ê¬¾ø¤é¤·¡¢¥µ¥Ã¥¯¥ê¤Èº®¤¼¤ÆÃãÏÒ¤Ë¤è¤½¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¤ò¿¶¤ë¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó
¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¤¿¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§517Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
¥«¥ì¡¼Ê´ ¾®¤µ¤¸2
±ö Å¬ÎÌ ¼ò Âç¤µ¤¸1
Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
¥·¥ç¥¦¥¬½Á 1ÊÒÊ¬
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸3
ÊÒ·ªÊ´ Å¬ÎÌ ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ ¥æ¥º 1/2~1¸Ä
·Ü¤â¤âÆù¤ÏÂÀ¤¤¶Ú¤ÈÍ¾Ê¬¤Ê»é¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¾¯¤·¾®¤µ¤á¤Î¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò¤«¤é¤á¤Æ1»þ´Ö°Ê¾åÃÖ¤¯¡£
°á¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¾®¤µ¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä´Íý»þ´Ö¤Ë·ÜÆù¤òÄÒ¤±¤ë»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÈ¤²Ìý¤ò160¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£
2. ÍÈ¤²Ìý¤ò180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¡¢(1)¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥¥Ä¥Í¿§¤Ë¿§ÉÕ¤¤¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢Ìý¤ò¤¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥æ¥º¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡Û¥Û¥¦¥ì¥óÁð¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡£½Ü¤Î¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤Ï´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§120Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â (¾®)1¸Ä
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸1
¿å 400ml
±ö Å¬ÎÌ
¶Ì¥Í¥®¤Ï½Ä¤ËÇö¤¯ÀÚ¤ë¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤ÆËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬¾¯¤·Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤é¿å¤òÃí¤®¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤ÆÆé¤Ë³¸¤ò¤·¡¢15Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
3. ¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¥Û¥¦¥ì¥óÁð¡¢(2)¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤«¤¯¤Ï¤ó¤·¡¢ÌÖ¤ËÄÌ¤·¤ÆÆé¤Ë°Ü¤¹¡£
¥¹¡¼¥×¤¬¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤«¤¿¤±¤ì¤ÐÊ¬ÎÌ³°¤Î¿å¤ò¾¯ÎÌÂ¤·¤Æ¤æ¤ë¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4. Æé¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ²¹¤á¡¢±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ´ï¤Ë¤è¤½¤¦¡£
À¸¥¯¥ê¡¼¥àÂç¤µ¤¸1¤ò¤Þ¤ï¤·Æþ¤ì¤¿¤ê¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ò³ä¤Ã¤Æ²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
¤ª¤»¤Á¤¬Â³¤¯¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ä¥«¥ì¡¼Ê´¤ò»È¤Ã¤¿ÍÎ¿©¤Î¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ï¥à¤È¥´¥Ü¥¦¤Î¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹
¥Ï¥à¤ÈÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¡£¥Ï¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§444Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤ªÊÆ 1¹ç
¥Ï¥à (²ô)3~4cm
¥´¥Ü¥¦ 1/2ËÜ ¶Ì¥Í¥® 1/2¸Ä
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò Âç¤µ¤¸2
Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
±ö Å¬ÎÌ ¿å Å¬ÎÌ ¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¤ªÊÆ¤Ï¿æ¤¯30Ê¬Á°¤Ë¿åÀö¤¤¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ê¡¢¿»¿å¤µ¤»¤ë¡£¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
Ä´Íý»þ´Ö¤Ë¿»¿å¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥à¤Ï5mm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥´¥Ü¥¦¤ÏÊñÃú¤ÎÇØ¤Ç±ø¤ì¤ò¼è¤ê¡¢¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿å¤ËÊü¤Ä¡£¶Ì¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ï¥à¤È¶Ì¥Í¥®¤òßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿åµ¤¤ò¤¤Ã¤¿¥´¥Ü¥¦¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¤ªÊÆ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¿å¤òÊ¬ÎÌÀþ¤Þ¤Ç²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤Æ¤·¤Æ¿æ¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¤Ë¿æ¤¯»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
3. 10Ê¬¾ø¤é¤·¡¢¥µ¥Ã¥¯¥ê¤Èº®¤¼¤ÆÃãÏÒ¤Ë¤è¤½¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¤ò¿¶¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Ú¼çºÚ¡Û¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó
¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¤¿¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§517Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë·Ü¤â¤âÆù 1Ëç
¥«¥ì¡¼Ê´ ¾®¤µ¤¸2
±ö Å¬ÎÌ ¼ò Âç¤µ¤¸1
Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
¥·¥ç¥¦¥¬½Á 1ÊÒÊ¬
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸3
ÊÒ·ªÊ´ Å¬ÎÌ ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ ¥æ¥º 1/2~1¸Ä
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤ë¡£¥æ¥º¤Ï1/4¡Á1/2¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
·Ü¤â¤âÆù¤ÏÂÀ¤¤¶Ú¤ÈÍ¾Ê¬¤Ê»é¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¾¯¤·¾®¤µ¤á¤Î¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò¤«¤é¤á¤Æ1»þ´Ö°Ê¾åÃÖ¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
°á¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¾®¤µ¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä´Íý»þ´Ö¤Ë·ÜÆù¤òÄÒ¤±¤ë»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÈ¤²Ìý¤ò160¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ·Ü¤â¤âÆù¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤á¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£ÍÈ¤²Ìý¤Ç¤æ¤Ç¤ë¤è¤¦¤ËÍÈ¤²¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ÍÈ¤²Ìý¤ò180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¡¢(1)¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥¥Ä¥Í¿§¤Ë¿§ÉÕ¤¤¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢Ìý¤ò¤¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥æ¥º¤òÅº¤¨¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡Û¥Û¥¦¥ì¥óÁð¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡£½Ü¤Î¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤Ï´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§120Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥Û¥¦¥ì¥óÁð 1/2Â«
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â (¾®)1¸Ä
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸1
¿å 400ml
±ö Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤Ïº¬¸µ¤ò¤è¤¯¿åÀö¤¤¤·¡¢º¬¤ÎÀè¤Î¹Å¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¡£¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤ÆÎ®¿å¤ËÊü¤Á¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¶Ì¥Í¥®¤Ï½Ä¤ËÇö¤¯ÀÚ¤ë¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤ÆËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. Æé¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤È¶Ì¥Í¥®¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ÆßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬¾¯¤·Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤é¿å¤òÃí¤®¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤ÆÆé¤Ë³¸¤ò¤·¡¢15Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. ¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¥Û¥¦¥ì¥óÁð¡¢(2)¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤«¤¯¤Ï¤ó¤·¡¢ÌÖ¤ËÄÌ¤·¤ÆÆé¤Ë°Ü¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥¹¡¼¥×¤¬¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤«¤¿¤±¤ì¤ÐÊ¬ÎÌ³°¤Î¿å¤ò¾¯ÎÌÂ¤·¤Æ¤æ¤ë¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4. Æé¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ²¹¤á¡¢±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ´ï¤Ë¤è¤½¤¦¡£
©E¥ì¥·¥Ô
À¸¥¯¥ê¡¼¥àÂç¤µ¤¸1¤ò¤Þ¤ï¤·Æþ¤ì¤¿¤ê¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ò³ä¤Ã¤Æ²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£