2024年11月にファーストステージを解散したアイドルグループ・momograciが2日、1月6日からのセカンドステージ始動に向けて、新アートワークとともにレギュラーラジオの放送開始と、新しい音源のリリースを発表した。 1月5日よりスタートするレギュラーラジオは、石川県・北陸放送のMROラジオ(TBS系列)の「momograciの美美兎[ビビバニ]ナイト」(毎週日曜日222:30〜23:00)。1

ログインして続きを読む

The post momograci、2025年再始動へ向けて新アートワーク&新譜リリースを発表 冠番組のレギュラーラジオもスタート first appeared on GirlsNews.