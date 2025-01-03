2025¶È³¦Å·µ¤Í½Êó À²¤ì¤Ì°Å±À ¿á¤Èô¤Ð¤»¤ë¤« Ç÷¤êÍè¤ë·ãÊÑ À®½ÏÅÙÌä¤ï¤ì¤ë°ìÇ¯¤Ë
2020Ç¯Âå¤âÈ¾¤Ð¤ò²á¤®¤¿¡£22Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦±ß°Â¤ÎÇÈ¤Ï4Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¼ýÂ«¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î½Õ¤â¿©ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¾ÃÈñºâ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Áê¼¡¤°¤È¤ß¤é¤ì¡¢À¸³è¼Ô¤ÎºâÉÛ¤ÎÉ³¤Ï¤¤¤Þ¤À¸Ç¤¤¤Þ¤Þ¡£À¤³¦¤ËÌÜ¤ò°Ü¤»¤Ð¡¢Æâ¸þ¤»Ö¸þ¤ò¶¯¤á¤ë¹ñ²È´Ö¤ÎÂÐÎ©¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¶õ¤òÊ¤¤¦°Å±À¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢ËÜ»æ¿·Ç¯¹æµÈÎã¡¦¸µÁÄ¡Ö¶È³¦Å·µ¤Í½Êó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¸µÆüÍ¼Êý¤Ë½±¤Ã¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¾×·â¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºòÇ¯¡£¤½¤Î¸å¤âÁê¼¡¤¤¤À¾®µ¬ÌÏÃÏ¿Ì¡¢µÜºê¸©¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¦Æî³¤¥È¥é¥ÕÎ×»þ¾ðÊó¡¢¤½¤·¤Æ9·î¤ËºÆ¤ÓÇ½ÅÐ¤ò½±¤Ã¤¿¿å³²¤È¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Î¶¼°Ò¤ò²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤¿1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î¤¿¤á¤Î¿©ÉÊÈ÷Ãß¤Î°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î10Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥³¥á¾ÃÈñÎÌ¤Ï1³ä°Ê¾å¸º¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ËÈæ¤Ù¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð°ìÂç»ö¡£Æþ²Ù¤¹¤ì¤ÐÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤ëÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤äÌÍÎà¤òÃÖ¤¯Çä¾ì¤âÂ³½Ð¤·¤¿¡£
¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Å¹Æ¬²Á³Ê¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï5Ô¤Ç2000±ß¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥á¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë3000±ßÂæ¤â¤¶¤é¤È¤¤¤¦·ãÊÑ¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¡×¤Î²Á³Ê¤¬°Â¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Û¤Ü100¡ó¡×¤Î¥³¥á¼«µëÎ¨¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¡¢¥³¥áÇÀ²È¤Î95¡ó¤¬ÀÖ»ú¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤ËÌµ´Ø¿´¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Î¡ÖÁûÆ°¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Ç÷¤êÍè¤ë·ãÊÑ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë2025Ç¯¡£º£²ó¡¢ËÜ»æ¤¬¡Ö¤Ï¤ì¡×¡Ö²÷À²¡×¤ÈÍ½Êó¤·¤¿ÉÊÌÜ¡¦¶È¼ï¤Ï24¡£Á´ÂÎ¤Î2³ä¤Û¤É¤ÇºòÇ¯¤È¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤À¡£¡Ö¤¯¤â¤ê¤Î¤Á¤Ï¤ì¡×¡Ö¤¢¤á¤Î¤Á¤Ï¤ì¡×¤Ê¤ÉÀ²¤ì¤¬Ë¾¤á¤ë¤Î¤Ï19¡£¹ç·×¤ÇÁ´ÂÎ¤Î4³ä¼å¡£
¡Ö¤¯¤â¤ê¡×¡Ö¤¦¤¹¤°¤â¤ê¡×¤Ï60ÉÊÌÜ¡¦¶È¼ï¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤éÆó¥±¥¿¤Û¤ÉÁý¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤Î5³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Àè¹Ô¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¤¢¤á¡×¤Ï5ÉÊÌÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾®Çä¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÎÌÈÎ¤ÏºòÇ¯¤Î¡Ö¤¦¤¹¤°¤â¤ê¡×¤«¤é¡Ö¤¯¤â¤ê¤Î¤Á¤Ï¤ì¡×¤Ø¤È¹¥Å¾¤·¤¿¡£Çã¾åÅÀ¿ô¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤¬·üÇ°ºàÎÁ¤Ç¡¢µÒ¿ô¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾¦ÉÊ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÅÀ¿ôÁý¤ËÄ©¤à¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö¤Ï¤ì¡×¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¸³èËÉ±Ò°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÇµÒ¿ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¸«¤é¤ì¤ë´ë¶È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µÒ¿ô²óÉü¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
³°¿©¤Ï¡Ö¤Ï¤ì¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¤¯¤â¤ê¡×¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î²¡¤·¾å¤²¤â¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
³°¿©¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤¬¿Ê¤àÃæ¿©¡¦ÁÚºÚ¤Ï¡Ö¤Ï¤ì¡×¡£23Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó5¡óÁý¤Î10Ãû9827²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¼ê¾®Çä¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¡Ö¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¡×¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¹Ô¤¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£
´ðÁÃ¸¶ÎÁ·Ï¤ÎÉÊÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ±ö¤Ï¡Ö¤¯¤â¤ê¤Î¤Á¤Ï¤ì¡×¡£Í¢Æþ¸¶ÎÁ±ö¤Î²Á³Ê²þÄê¤ÇÆÃ¼ìÀ½Ë¡±ö¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£º½Åü¤Ï¡Ö¤¯¤â¤ê¤È¤¤É¤¤Ï¤ì¡×¡£¿ÍÎ®²óÉü¤äË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤Ç¶ÈÌ³ÍÑÂçÂÞ¤¬²óÉü·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÄãÌÂ¤â¤¢¤ê²óÉü¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÀ²¤ì´Ö¤ÏÇÁ¤¯¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Ãã¡Ê¥ê¡¼¥Õ¡Ë¤Ï¡Ö¤¯¤â¤ê¡×¡£µÞ¿Ü¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢ÃãÍÕÎÌ¤¬Â¿¤¤Âç·¿¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ä²Æ¾ì¤Î¡ÖÉ¹¿å½Ð¤·¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤µÁÊµá¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
´¥ÄÇÂû¡¢¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¡Ö¤¢¤á¡×Í½ÁÛ¡£¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÆñ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¶¡µë¤ÎÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Í£°ì¤Î¡ÖÇ»Ì¸¡×Í½Êó¤Ê¤Î¤¬³¤ÂÝ¡£22Ç¯³¤ÂÝÇ¯ÅÙ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÉÔºî¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤ËÆþ»¥¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÇÂç»ºÃÏ¡¦ÍÌÀ³¤¤Î¾õ¶·¤Ïº£Ç¯¤âË§¤·¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¿§Íî¤Á¤ÎÊó¹ð¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¶ÑÃ±²Á¤ÏÁ°µù´ü°Ê¾å¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¡¢Î®ÄÌÅ¹Æ¬¤ÎÆ°¤¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¸»º¼Ô¥µ¥¤¥É¤Î»ö¾ð¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤ÁªÂò¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿©ÉÊ¶È³¦¤ÏÀ®½ÏÅÙ¤ò¹â¤á¤ÆÌµ»ö¡ÈÃ¦Èé¡É¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£»îÎý¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£