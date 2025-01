【Amazon スマイルSALE 初売り】開催期間:2025年1月3日9時~1月7日23時59分

Amazonは、「スマイルSALE 初売り」を本日1月3日9時より1月7日23時59分までの5日間開催する。

Amazonの初売りでは「いい一年を、笑顔で始めよう。」をテーマに、食品や日用品、アウトドア用品、ファッションなどを特別価格で販売。今回の対象商品にはレゴ「アーキテクチャー 姫路城」などがラインナップされているほか、過去に初売りではプラモデル用の工具も対象となっていた。

また恒例のポイントアップキャンペーンも開催。今回はドラッグストア、DIY用品、ファッション、ビューティー商品を購入すると、最大10%までポイント還元率がアップする。

