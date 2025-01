【Amazon スマイルSALE 初売り】開催期間:2025年1月3日9時~1月7日23時59分

Amazonは、「スマイルSALE 初売り」を本日1月3日9時より開催する。期間は1月7日23時59分まで。

2025年の初売りセールは「いい一年を、笑顔で始めよう。」をテーマに、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料など幅広いジャンルの商品がお買い得価格で提供される。対象商品にはロジクールGの最新ゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT DEX 2」やElgatoの配信向けデバイス「Stream Deck XL」などがラインナップ予定となっている。

またジャンルごとの人気商品を集めた「Amazonの福袋」も登場。ポイントアップキャンペーンも開催され、今回はドラッグストア、DIY用品、ファッション、ビューティー商品を購入すると、最大10%までポイント還元率がアップする。

SteelSeries ゲーミングヘッドセット Arctis Nova 7P

ロジクールG ゲーミングマウス PRO X SUPERLIGHT DEX 2

Elgato Stream Deck XL

