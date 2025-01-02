Î¹¹ÔÀè¤Ç²µ½÷¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë♡ ¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡Ö¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡õ¤Á¤Ó¥ß¥é¡¼¡×ÆÃ½¸
Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤È¤¤á¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡ªº£²ó¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¥ã¥é¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡×¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç²Ä°¦¤¤¡Ö¤Á¤Ó¥ß¥é¡¼¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÎ¹¹Ô¤À¤«¤é¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤È¤¤á¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦♡
Í§¤À¤Á¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¤·¤¿¤¤♡ ¥¥ã¥é¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É
¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê¤Ê¤é¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ç°¦¤é¤·¤¤¡¢¥¥ã¥é¤â¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤Á¤ã¤á¤ËÊÑ¿È¡ª½¤³ØÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Á¤ã¤ª¡¼¡¼¡¼♡
Item ¤Á¤¤¤«¤ï ´óÀ¸¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¥â¥â¥ó¥¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É
¥â¥â¥ó¥¬¤Î¤ª¼ª¤ò¼«Ê¬¤ËON♡ Çò¤¯¤Æ¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¡£
Item ¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É
¤¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤♡ ¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ª
¤â¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç²Ä°¦¤¤♡ ¤Á¤Ó¥ß¥é¡¼
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª²½¾ÑÄ¾¤·¤Î»þ´Ö¤Ë²Ä°¦¤µ¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¶À¡£¥Á¥ã¡¼¥à¤Ä¤¥ß¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â♡
Item ¤Á¤¤¤«¤ï ¥·¥ê¥³¥ó¥ß¥é¡¼
Î©ÂÎ¤¬²Ä°¦¤¤¤Á¤¤¤«¤ï¥ß¥é¡¼¡£²ñÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·♡
Item ¹õ¥Ï¡¼¥È¥Ó¥¸¥å¡¼¥ß¥é¡¼¥Á¥ã¡¼¥à
ÂçÎ³¥Ó¥¸¥å¡¼¤ÇÆÃÊÌ´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¡£¥Ð¥Ã¥°¤Î¥¢¥¯¥»¤Ë¤â¤Ê¤ë¤è¡ª
»£±Æ¡¿¾åÅÄÍ´µ±
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥µ¥¤¥º¡Ê¥¿¥Æ¡ß¥è¥³Ñ¡Ë¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡£
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè