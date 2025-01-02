熊本市は、1月3日(金)に受診できる医療機関について発表しました。

【写真を見る】熊本市 1月3日（金）に受診できる病院【休日当番医 一覧】

休日当番医は変更になることもあるため、熊本市は受診しようとする医療機関については、事前にインターネットサイトなどで事前に確認してから受診するように呼びかけています。

※略称は以下の通り

【脳内＝脳神経内科 ／ 脳外＝脳神経外科 ／ 内＝内科 ／ 外＝外科 ／ 胃＝胃腸科 ／ 眼＝眼科 ／ 循内＝循環器内科 ／ 呼内＝呼吸器内科 ／ 消内＝消化器内科 ／ 耳鼻咽喉＝耳鼻咽喉科 ／ 産＝産科 ／ 婦＝婦人科 ／ 整＝整形外科 ／ 泌＝泌尿器科 ／ 小＝小児科 ／ 歯＝歯科】

※医療機関の一覧は【写真を見る】からご覧ください。

【休日当番医】1月3日（金）

＜循内・脳内＞午前0時～午前8時

杉村病院（中央区本荘3-7-18）096-372-3322

＜内・外＞午前0時～午前8時

武蔵ヶ丘病院（北区楠7-15-1）096-339-1161

＜眼＞午前9時～午後5時

すみれ眼科クリニック（南区鳶町2-4-1）096-320-2333

＜耳鼻咽喉＞午前9時～午後5時

ほんだ耳鼻咽喉科医院（東区新南部3-1-5）096-213-1008

＜産・婦・小＞午前9時～午後5時

福田病院（中央区新町2-2-6）096-322-2995

＜内＞午前9時～午後5時

くまもと森都総合病院（中央区大江3-2-65）096-364-6000

＜内＞午前9時～午後5時

熊本内科病院（中央区手取本町7-1）096-356-5500

＜内＞午前9時～午後5時

西日本病院（東区八反田3-20-1）096-380-1111

＜内＞午前9時～午後5時

青磁野リハビリテーション病院（西区島崎2-22-15）096-354-1731

＜内＞午前9時～午後5時

くまもと南部広域病院（南区城南町舞原無番地）0964-28-2555

＜内・循内＞午前9時～午後5時

たかしお内科ハートクリニック（南区良町4-4-11）096-370-5555

＜内・胃＞午前9時～午後5時

あだち内科胃腸科（北区龍田7-36-40）096-338-1888

＜小＞午前9時～午後5時

みずもとこどもクリニック（西区上代4-12-10）096-325-1238

＜泌＞午前9時～午後5時

平山泌尿器科医院（北区八景水谷1-24-32）096-345-8588

【歯科当番医】

＜歯＞24時間対応

伊東歯科口腔病院（中央区子飼本町4‐14）096-343-0377

＜歯＞午前0時～午前8時

大嶋歯科医院（中央区坪井2-5-9）096-343-7007

＜歯＞午前8時～午後4時

井口歯科医院（東区若葉3-17-7）096-360-0111

＜歯＞午後4時～翌午前0時

井上歯科医院（北区鶴羽田町1044-3）096-345-1045

休日当番医以外で受診などができる医療機関は以下の通りです。

【休日当番医以外で受診などができる医療機関】

＜小・内・外＞

熊本地域医療センター（熊本市中央区本荘5丁目16の10）

096-363-3311（急患電話相談を含む）

診療科目：小児科・内科・外科

診療時間：12月30日(月)午前0時～1月4日(土)午前8時 24時間受診が可能



※大変混雑することが予想されるため、できるだけ休日当番医の利用を

【保険薬局】

くまもと中央薬局（熊本市中央区本荘5丁目16の1）※熊本地域医療センター隣

096-363-7696



期間：12月30日(月)午前0時～1月4日(土)午前8時 24時間調剤が可能



※他の休日開局薬局は個々に開設時間が異なるため、それぞれ確認してください。

【電話相談】

熊本県子ども医療電話相談

電話番号「#8000」

（ただし、ダイヤル回線電話とIP電話、光電話からは、096-364-9999へ）

期間：12月29日(日)午前8時～1月4日(土)午前8時まで 24時間体制



こども（おおむね中学生まで）の急病やケガ等の相談に看護師が応じる

救急安心センター

電話番号「#7119」

（ただし、ダイヤル回線電話とIP電話、光電話からは、03-6735-8190へ）

期間：年中無休 午後7時～翌午前8時まで



熊本県に在住か、旅行や出張などで滞在中の人のうち、おおむね15歳以上の急病やけが等の相談に看護師が応じる

熊本市は、受診について以下の注意も呼びかけています。

◆受診できる医療機関はとても少ないため、待ち時間が非常に長くなることが予想されます。

◆体調が悪い場合は、年末年始の休みに入る前に受診を。普段飲んでいる薬の残量の確認も忘れずに。

◆健康保険証（「マイナンバーカード」など）と「お薬手帳」を忘れずにお持ちください。