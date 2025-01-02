¡Ö¹ÃÈå¤Î¤µ¤è¤Ê¤é²ñ¤Ç¤¹¤«?¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬Æ±´üÆþÃÄ¤Î¹ÃÈåÂóÌéàÁ÷ÊÌ¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¡ÖÀé²ì¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¶¦¤Ëµð¿Í¤Î°ÜÀÒ¤¹¤ë¹ÃÈåÂóÌé¤Ø¤ÎÁ÷ÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿ËÒ¸¶Âç¤Ï¡¢²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÃÈå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿11¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£2¿ÍÆ±´üÆþÃÄ¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥á¥Ã¥Ä¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÀé²ìÞæÂç¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤é¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ÃÈå¤Î¤µ¤è¤Ê¤é²ñ¤Ç¤¹¤«?¡×¡ÖÀé²ì¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµð¿Í¤òÅÝ¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£