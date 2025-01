ウェスト首位を走るサンダーのSGAが平均33.3得点で1位／2024年12月 NBA主要項目トップ5

NBAの2024-25レギュラーシーズンは、全30チームが2024年のスケジュールを終え、30試合以上をこなした。

2024年に限定すると、ニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソンが2638得点、サクラメント・キングスのドマンタス・サボニスが1171リバウンド、インディアナ・ペイサーズのタイリース・ハリバートンが812アシスト、キングスのディアロン・フォックスが167スティール、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマが277ブロック、3ポイントシュート成功数ではゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーが327本でそれぞれトップに立った。

