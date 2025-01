浜崎あゆみが2024年12月31日、毎年恒例で行っているカウントダウンライヴ<ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A 〜I am ayu〜>を自身が“聖地”とも呼ぶ国立代々木競技場第一体育館にて開催した。昨年11月から12月にかけて16年ぶりとなるアジアツアーを上海、成都、寧波、広州の4都市で開催し、国内外で大きな話題となっており、今回はそのアジアツアーと同じサブタイトルを冠したカウントダウンライヴ。

セットリスト



00. Opening01. I am...02. Rule03. evolution04. task'n'bass05. Fly high06. BLUE BIRD07. ayu-mi-x mega-mix (CDL 2024-2025 edition)08. Secret09. Moments10. Duty (re-arranged instrumental)11. Dearest12. 春よ、来い13. SEASONS14. Voyage15. Inst Medley (End roll 〜 Depend on you)16. GREEN17. Aurora18. SURREAL19. Love song20. Dream ON (feat. URATA NAOYA)21. ANother song (feat. URATA NAOYA)22. WHATEVER 〜 Movin' on without you 〜 AUDIENCE 〜 independent 〜 WOW WAR TONIGHT23. Boys & Girls24. MY ALL