¥Ë¥·¥¥Ø¥Ó¡ß¶ÓÌîÃ¶¡¢¾×·â1Ëç¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿§¤Î¥Ø¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¿¡¼¡×
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¶ÓÌîÃ¶(76)¡áÂçÊ¬»Ô½Ð¿È=¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¥Ë¥·¥¥Ø¥Óá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡¡µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤·¤¯¡¡ÌÀ¤ë¤¯¡¡¸µµ¤¤Ç¡¡³Ú¤·¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤òÄÖ¤Ã¤¿¶ÓÌî¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼ó¸µ¤«¤é¤Ï¥Ë¥·¥¥Ø¥Ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬´¬¤«¤ì¤¿¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¿¡¼¡×¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿§¤Î¥Ø¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤ï¤¯¤ï¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£