Âç¹õËàµ¨¡¢ºòÇ¯¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡¡´Ø·¸¼Ô¤Î¡ÖÈëÌ©ÊÝ»ý¤ÎÀ¨¤µ¡×¤Ë´¶¼Õ¡¡
²Î¼êÂç¹õËàµ¨¡Ê55¡Ë¤¬2Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
Âç¹õ¤Ï¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÅº¤¨¡Ö¿·Ç¯¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡¡³§ÍÍ¿·Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌµÚ¤Ó¡¢9·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾Åç¹ë±«¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ø¡¡¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¤Ï¡¢¤â¤¦Ë»¤·¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¤¡¡¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢´ò¤·¤¤¤ªÍ¶¤¤¤Ë¥Û¥¤¥Û¥¤¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤ÐÃæÈ×¤«¤é¤È¤ó¤À¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¡¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¾è¤ê¤¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨11Ëö¤Ë¤Ï¡¢É¨¤Î¤ª»®¤ò¥Ñ¥Ã¥¯¥ê³ä¤Ã¤Æ¹üÀÞ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡Êµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡Ë¡×¤È24Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬º£¤â¤Þ¤À¤´¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬Â¿¤¯¤ª¤é¤ì¡¡¸Ä¿Í¸Ä¿ÍÁ´¤Æ¤Ë¤´Ï¢Íí¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤³¤Î¾ì¤Ç¸æÎé¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡À°·Á¤ÎÆîÀèÀ¸¡õ´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Á¥Á¡¢Âç¹õÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡õ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¼Ö°Ø»Ò¤òÂß¤·¤Æ²¼¤µ¤êÍ¶Æ³¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³Æ¸½¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾®¤Þ¤á¤ÊÈ¢¥¦¥Þ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ï»ËÜÌÚ¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¤Î³§ÍÍ¡¡Â¾¡¢¤´¿ÔÎÏ¡õ¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ä²ñ´Û¤Î³§ÍÍ¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Çº£¤Î¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤É¤³¤Ë¤âÏ³¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤ÎÈëÌ©ÊÝ»ý¤ÎÀ¨¤µ¤È¸¥¿È¤Ë´¶·ã¤È´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡¡¿´¤è¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö³§ÍÍÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â2025Ç¯¤¬¡¢½Ð²ñ¤¤¤È¥È¥¥á¥¾Ð´é¤È½¼¼Â¤Ë°î¤ì¡¡³Ú¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¡ºÇ¹â¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡º£Ç¯¤â¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£