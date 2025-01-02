ÅÅµ¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¿å¡£¤À¤¬ÆÃ¤ËÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¤Ïµë¿åÀßÈ÷¤ÎÂ»²õ¤Ë¤è¤êÃÇ¿å¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿å¤òÃù¤á¤Æ¤ª¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿å¤Ê¤·¤Ç¤â±ÒÀ¸Åª¤Ê´Ä¶­¤ò¼é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£

 

¿å¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Ãù¿å¤È±ÒÀ¸±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¤ÎÈ÷Ãß¤¬½ÅÍ×

ÅìµþÅÔ¿åÆ»¶É¤Î¡ÖÅìµþ¿åÆ»·Ð±Ä¥×¥é¥ó2016¡×¤Ç¤Ï¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÃÇ¿åÎ¨¤¬60¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì³µ¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÌó3¤«·î°Ê¾å¤âÃÇ¿å¤·¤¿ÃÏ°è¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¡£°ûÎÁÍÑ¤Î¿å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¾ïÆü¤´¤í¤«¤éÀ¸³èÍÑ¿å¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ë¤â°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£

 

¿å¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë±ÒÀ¸´Ä¶­¤Î°­²½¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤¬¤¢¤ì¤Ð¥«¥é¥À¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆþÍáºÞ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Àö¤¤Êª¤â¤Ç¤­¤ë¤À¤í¤¦¡£¿å¤È¶õµ¤¤Ï¥¿¥À¤Ê¤É¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²æ¤¬²È¤Î¿å½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£

°û¤ß¿å¤Ï¤Ò¤È¤ê1Æü3L¡£¿Í¿ô¤Ö¤ó¤ÎÈ÷¤¨¤¬É¬¿Ü

¿Í¤Ë¤â¤è¤ë¤¬Â¿¾¯²æËý¤¹¤ì¤Ð°ìÆü2L¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë1ËÜ¤ÇÎ¿¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¿åÊ¬ÎÌ¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î3L¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡£

 

¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ë¿å¤ò¤¿¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢À¸³èÍÑ¿å¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë

¥µ¥¤¥º¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢0.75ÄÚ¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ç200LÄøÅÙÃù¿å¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£µÞ¾ìÎ¿¤®¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡£

 

ÃÇ¿å»þ¤Ë±ÒÀ¸¤òÊÝ¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤è¡ª

¾Ã½­À­Ç½¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢½èÍýÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤»¤ë

¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥¯¥»¥ë Ä¶¶¯ÎÏ¾Ã½­Qbit ¤¤¤Ä¤Ç¤â´ÊÃ±¥È¥¤¥ì¡¿6990±ß¡Ê100²ó¤Ö¤ó¡Ë

¢¬¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥¯¥»¥ë Ä¶¶¯ÎÏ¾Ã½­Qbit ¤¤¤Ä¤Ç¤â´ÊÃ±¥È¥¤¥ì

 

ºÇ¹â¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥ä¥·³Ì³èÀ­Ãº¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶Å¸ÇºÞ¤Î¾Ã½­À­¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¾Ã½­¸ú²Ì¤Ï1½µ´Ö°Ê¾å»ýÂ³¤¹¤ë¤Î¤ÇÇÓÝõÊª¤Ê¤É¤ò¼Î¤Æ¤ëÉÑÅÙ¤â¸º¤é¤»¤ë¡£ºÒ³²ËÉ»ß¸¦µæ½ê¼çºÅ¡ÈËÉºÒ¥°¥Ã¥ºÂç¾Þ2023¡ÉÂç¾Þ¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¡£

¢¬Ä¹´üÊÝ´É¤ËÅ¬¤·¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÎÍÑ¡£¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥óÀ½¼êÂÞ100ÁÈ¤ÈÊØ´ï¥«¥Ð¡¼2ÂÞ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ç±ÒÀ¸´ÉÍý¡¢ÇÑ´þ¤â°Â¿´¤À

 

¿å¤Ç¥«¥é¥À¤òÀö¤¨¤Ê¤¤ºÝ¤Ë¡¢½½Ê¬¿¡¤±¤ë¸ü¼ê¤Î¥·¡¼¥È

Âç²¦À½»æ ¥¢¥Æ¥ó¥È ¤«¤é¤À¤Õ¤­ 30Ëç¡¿416±ß

¢¬Âç²¦À½»æ ¥¢¥Æ¥ó¥È ¤«¤é¤À¤Õ¤­ 30Ëç

 

1Ëç¤ÇÁ´¿È¿¡¤±¤ë¸ü¼ê¡¢¥·¡¼¥È¥µ¥¤¥º300¡ß300­Ð¤ÎÂçÈ½¥¿¥¤¥×¡£¥¢¥í¥¨¥¨¥­¥¹¡Ü¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÇÛ¹ç¡¢Ìµ¹áÎÁ¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£É÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¶·é´¶¤ò¥­¡¼¥×¤Ç¤­¤ë¡£

 

ÀöÂõ¤Ç¤­¤Ê¤¤²¼Ãå¤Î±ø¤ìÌäÂê¤ò²ò¾Ã¡ª

¥¢¥ß¡¼ ºÒ³²»þ ¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÅ½¤ëÉÛ¥·¡¼¥È¡Ê»È¤¤¼Î¤Æ¥¿¥¤¥×¡Ë¡¿1980±ß

¢¬¥¢¥ß¡¼ ºÒ³²»þ ¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÅ½¤ëÉÛ¥·¡¼¥È¡Ê»È¤¤¼Î¤Æ¥¿¥¤¥×¡Ë

 

ÃÇ¿å¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤ÏÅöÁ³¡¢ÀöÂõ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ËèÆüÆ±¤¸²¼ÃåÃåÍÑ»þ¤Î±ø¤ìÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÅ½¤ë»È¤¤¼Î¤ÆÉÛ¥·¡¼¥È¡£°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¿·ÉÊ¤Î¤è¤¦¤ÊÍú¤­¿´ÃÏ¤ÇµÞ¾ì¤¬Î¿¤²¤ë¡£

 

¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¿å¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ê¤È¤­¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë

¤«¤ê¤Ï¤ÊÀ½ºî½ê Mizu-Q PLUS¡¿¼ÂÇä²Á³Ê4070±ß

¢¬¤«¤ê¤Ï¤ÊÀ½ºî½ê Mizu-Q PLUS

 

¹âÀºÅÙÃæ¶õ»å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÈÁ¡°Ý¾õ³èÀ­Ãº¤ÇÉÂ¸¶¶Ý¤ä¥¦¥£¥ë¥¹¡¢¥Ë¥ª¥¤¤Ê¤É¤ÎÍ­³²Êª¼Á¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê°ûÎÁ¿å¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê·ÈÂÓ·¿¾ô¿å´ï¡£¤¿¤À¤·¾ô¿å¤·¤Æ¤â°ûÍÑ¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤¿å¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£

¢¬¥¹¥È¥í¡¼¾å¤ÎÃæ¶õ»å¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¤¢¤ëÈùºÙ¤Ê¹¦¤«¤é¾ô¿å¤Î¤ß¤òÃê½Ð¡£0.1¦Ì°Ê¾å¤ÎÍ­³²Êª¼Á¡¢ºÙ¶Ý¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤

 

Ìµ°õÎÉÉÊ¤Ç¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¡ÖÃÇ¿åÂÐºö¥°¥Ã¥º¡×

Ìµ°õÎÉÉÊ¤Ç¤ÏºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë±ÒÀ¸¤òÊÝ¤Æ¤ë¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝÂ¸¤¬Íø¤¯¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢Ê»¤»¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡£

 

ºÆÀ¸»æ¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ 5ÇÜ´¬¡¡¥·¥ó¥°¥ë¡¿599±ß

¢¬ºÆÀ¸»æ¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ 5ÇÜ´¬¡¡¥·¥ó¥°¥ë

 

»æ¿Ä¤Ê¤·¤Î1¸Ä¤¢¤¿¤êÄ¹¤µ250mÄ¹´¬¥¿¥¤¥×¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï114mm¤Î»æÉý¤ò107mm¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤È»ÈÍÑÎÌ¤òºï¸º¡¢´Ä¶­Éé²Ù¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤âÈ÷Ãß¤ËºÇÅ¬¡£

 

¿å¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¿890±ß

¢¬¿å¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼

 

¿å¤¬ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÈ±¤òÀö¤¤¤¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¿å¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ï¡¢È±¤ÈÆ¬Èé¤ò¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤µ¤º¤È¤â¡Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ï¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¯¤À¤±¤Ç¡Ë¤¹¤Ã¤­¤ê¤ÈÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç¡£

 

»Ø·¿»õ¤ß¤¬¤­¥·¡¼¥È¡Ê12ËçÆþ¡Ë¡¿350±ß

¢¬»Ø·¿»õ¤ß¤¬¤­¥·¡¼¥È¡Ê12ËçÆþ¡Ë

 

¿å¤¬½Ð¤º¤Ë»õ¤òËá¤±¤Ê¤¤¤Î¤âÁêÅö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤Î¤¬»Ø¤ËÁõÃå¤·¤Æ»õ¤¬Ëá¤±¤ë»õËá¤­¥·¡¼¥È¡£¸ý½­ÂÐºö¡¢¸ý¹ÐÆâ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â»õËá¤­¤Ï½ÅÍ×¤À¡£

 

¢¨¡ÖGetNavi¡×2024·î11¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹