ベスト8決定！ 関東から5校が勝ち上がり、準々決勝では静岡学園vs東福岡の名門対決が実現【全国高校サッカー選手権大会】

2日、第103回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が各地で行われた。28日に開幕を迎えた高校サッカー選手権。2回戦では王者・青森山田(青森)が初戦で敗れるなど波乱もあった中、ベスト8を決める戦いが行われた。その青森山田を下した高川学園(山口)は浦和駒場スタジアムで静岡学園(静岡)と対戦。強豪校を連破したいところだったが、前半こそゴールレスで終えるも後半に加藤佑基、篠塚怜音にゴールを許し、0-2で敗れ、ベスト16敗退となった。

◆全国高校サッカー選手権大会

また、流通経済大柏(千葉)vs大津(熊本)の名門対決には1万4235人の観客が訪れた白熱の戦いに。地元の大声援を受けた流通経済大柏が山野春太のゴールで前半に先制するも、2024年のプレミアリーグ王者である大津も黙っておらず、五嶋夏生が後半に同点ゴール。しかし、68分に粕谷悠のゴールが決まり、流通経済大柏がベスト8進出を決めた。2回戦では高岡伶颯を擁する日章学園(宮崎)を下していた矢板中央(栃木)は『イナズマイレブン』のパワーを背負って戦う上田西(長野)と対戦。試合は上田西が東風谷崇太のゴールで先手を奪うと、その後も積極的なプレーを続け、柳沢纏のゴールでダメ押し。0-2で上田西が勝利を収めた。その他、初出場の東海大相模(神奈川)は東北学院(宮城)と対戦し、0-3で勝利。初出場でベスト8に進出。15年ぶりの出場となった帝京(東京B)は2023年のインターハイ王者である明秀日立(茨城)と対戦し、終盤に追いつき1-1で80分間が終了。PK戦の末に、5-4で敗れ、ベスト16で姿を消した。準々決勝は1月4日(土)にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuとフクダ電子アリーナの2会場で開催される。【3回戦】1/2(木)《Aブロック》◼︎浦和駒場スタジアム[12:05]東福岡(福岡) 1-0 阪南大高(大阪)[14:10]高川学園(山口) 0-2 静岡学園(静岡)《Bブロック》◼︎駒沢陸上競技場[12:05]松山北(愛媛) 1-6 堀越(東京A)[14:10]帝京大可児(岐阜) 2-3 前橋育英(群馬)《Cブロック》◼︎フクダ電子アリーナ[12:05]矢板中央(栃木) 0-2 上田西(長野)[14:10]流通経済大柏(千葉) 2-1 大津(熊本)《Dブロック》◼︎Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu[12:05]東北学院(宮城) 0-3 東海大相模(神奈川)[14:10]明秀日立(茨城) 1-1(PK:5-4) 帝京(東京B)【準々決勝】1/4(土)◼︎Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu[12:05]明秀日立(茨城) vs 東海大相模(神奈川)[14:10]静岡学園(静岡) vs 東福岡(福岡)◼︎フクダ電子アリーナ[12:05]流通経済大柏(千葉) vs 上田西(長野)[14:10]前橋育英(群馬) vs 堀越(東京A)【2回戦】12/31(火)《Aブロック》◼︎NACK5スタジアム大宮[12:05]青森山田(青森) 1-2 高川学園(山口)[14:10]新潟明訓(新潟) 0-6 阪南大高(大阪)■浦和駒場スタジアム[12:05]静岡学園(静岡) 2-0 高知(高知)[14:10]東福岡(福岡) 2-0 正智深谷(埼玉)《Bブロック》◼︎味の素フィールド西が丘[12:05]帝京大可児(岐阜) 5-1 大分鶴崎(大分)[14:10]松山北(愛媛) 1-0 龍谷富山(富山)◼︎駒沢陸上競技場[12:05]前橋育英(群馬) 2-2(PK:6-5) 愛工大名電(愛知)[14:10]津工(三重) 0-2 堀越(東京A)《Cブロック》◼︎県立柏の葉公園総合競技場[12:05]流通経済大柏(千葉) 5-0 佐賀東(佐賀)[14:10]札幌大谷(北海道) 1-2 大津(熊本)◼︎フクダ電子アリーナ[12:05]矢板中央(栃木) 2-1 日章学園(宮崎)[14:10]上田西(長野) 2-1 徳島市立(徳島)《Dブロック》◼︎ニッパツ三ツ沢球技場[12:05]明秀日立(茨城) 2-0 近大和歌山(和歌山)[14:10]東北学院(宮城) 1-0 滝川第二(兵庫)◼︎Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu[12:05]東海大相模(神奈川) 2-1 草津東(滋賀)[14:10]帝京(東京B) v5-0金沢学院大附(石川)【1回戦】12/28(土)※開幕戦帝京(東京B) 2-1 京都橘(京都)[国立競技場]12/29(日)《Aブロック》◼︎浦和駒場スタジアム[12:05]専大北上(岩手) 0-2 高知(高知)[14:10]静岡学園(静岡) 2-0 広島国際学院(広島)◼︎NACK5スタジアム大宮[12:05]正智深谷(埼玉) 2-1 長崎総科大附(長崎)[14:10]尚志(福島) 0-0(PK:3-5) 東福岡(福岡)《Bブロック》◼︎駒沢陸上競技場[12:05]前橋育英(群馬) 2-0 米子北(鳥取)[14:10]愛工大名電(愛知) 6-3 明誠(島根)◼︎味の素フィールド西が丘[12:05]龍谷富山(富山) 0-0(PK:5-4) 那覇西(沖縄)◼︎Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu[14:10]東海大山形(山形) 0-1 松山北(愛媛)《Cブロック》◼︎県立柏の葉公園総合競技場[12:05]福井商(福井) 0-4 大津(熊本)[14:10]札幌大谷(北海道) 1-1(PK:12-11) 寒川(香川)◼︎フクダ電子アリーナ[12:05]矢板中央(栃木) 2-1 岡山学芸館(岡山)[14:10]西目(秋田) 1-6 日章学園(宮崎)《Dブロック》◼︎Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu[12:05]金沢学院大附(石川) 0-0(PK:4-3) 鹿児島城西(鹿児島)◼︎ニッパツ三ツ沢球技場[12:05]山梨学院(山梨) 1-2 滝川第二(兵庫)[14:10]東北学院(宮城) 3-1 奈良育英(奈良)