ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』が、1月13日(22:00〜)にスタートする。『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』○希空「温かく見守って頂けたら嬉しい」『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に参加するのは、はるな(高校3年生/山口県)、じゅり(高校3年生/愛知県出身)、たくや(高校3年生/宮崎県出身)ら、過去に『今日、好きになりました。』シリーズに参加したことのある高校3年生メンバー3名のほか、SNS総フォロワー数約200万人の高校生インフルエンサー・のあ(高校2年生/東京都出身)、ひなた(高校1年生/静岡県出身)、ゆうき(高校2年生/神奈川県出身)、さとる(高校3年生/東京都出身)、れお(高校3年生/東京都出身)らフレッシュな男女5名の顔ぶれも。参加が決定しているのは合計11名で、残り3名の参加メンバーにも注目だ。

なお、希空(のあ)は『今日好き』参加について、自身のインスタグラムで「初めての旅でしたが最後まで自分なりに沢山考えて恋愛してきました。温かく見守って頂けたら嬉しいです」とコメントしている。(C)AbemaTV,Inc.【編集部MEMO】『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。